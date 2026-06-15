El Salvador avanza hacia una transformación regional, según análisis político

Josué García, director de Albergues del Ministerio de Gobernación, informó que aún se mantiene habilitado un albergue para atender a familias afectadas por el paso de la tormenta Cristina.

Según detalló el funcionario, de los 11 alojamientos que fueron habilitados debido al fenómeno meteorológico, permanece activo el ubicado en la casa comunal de la colonia 5 de Noviembre, en San Salvador. En este lugar se encuentran albergadas 11 personas, de las cuales 10 son adultos y una es menor de edad.

“Estamos las 24 horas en constante trabajo porque los puntos críticos a nivel de país son muchísimos. El invierno va empezando y vamos por más trabajo”, expresó García.

El director reiteró que la Dirección de Albergues cuenta con 180 albergues preequipados con capacidad para atender hasta a 10,000 personas. Durante la tormenta Cristina fue necesario habilitar 11 albergues para alojar a 229 personas pertenecientes a 82 familias.

García indicó que en estos espacios se brinda a los afectados servicio de alimentación, hidratación, atención en salud física y mental, además de un kit de higiene personal.

La Dirección de Albergues forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Sobre su labor, el funcionario explicó que la información recopilada a través de toda la estructura de Protección Civil sirve como insumo para que las instituciones correspondientes atiendan las necesidades de la población.

“La información que se capta a través de toda la estructura de Protección Civil, es un insumo para que las instituciones correspondientes velen por las necesidades de la población”, afirmó García.

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