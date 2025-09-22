Capturan a hombre que atacó a pasajero dentro de un bus

La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó este domingo a un hombre acusado de atacar con arma blanca a otro pasajero dentro de una unidad de la ruta A1, en la colonia Montelimar, Olocuilta, departamento de La Paz.

El detenido fue identificado como Juan José Cruz Gálvez, de 25 años, quien fue capturado en el mismo lugar de los hechos, con apoyo de elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

Según el reporte policial, el agresor lesionó en el abdomen a la víctima, quien fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Cruz Gálvez será procesado por el delito de lesiones graves.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...