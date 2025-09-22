Lluvias y tormentas se mantendrán durante este día en gran parte del país

El cielo se mantendrá nublado durante la mañana, con lluvias débiles en la zona costera y la cadena volcánica. A partir de media mañana, se prevén chubascos en diferentes sectores del territorio.

Para la tarde, se esperan tormentas de moderada a fuerte intensidad en la cadena montañosa norte y la franja volcánica, con mayor afectación en las zonas central, paracentral, occidental y oriental.

Durante la noche continuarán los chubascos y tormentas en la zona norte, sectores de oriente y en el litoral.

El viento se mantendrá de 10 a 20 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h durante las tormentas. El ambiente será cálido en el día y fresco en la noche y madrugada.

La situación climática de este lunes está influenciada por el paso de una onda tropical, apoyada por sistemas en capas medias, que favorecen la formación de nubosidad y tormentas dispersas en el país.

