Nacionales
Lluvias y tormentas se mantendrán durante este día en gran parte del país
El cielo se mantendrá nublado durante la mañana, con lluvias débiles en la zona costera y la cadena volcánica. A partir de media mañana, se prevén chubascos en diferentes sectores del territorio.
Para la tarde, se esperan tormentas de moderada a fuerte intensidad en la cadena montañosa norte y la franja volcánica, con mayor afectación en las zonas central, paracentral, occidental y oriental.
Durante la noche continuarán los chubascos y tormentas en la zona norte, sectores de oriente y en el litoral.
El viento se mantendrá de 10 a 20 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h durante las tormentas. El ambiente será cálido en el día y fresco en la noche y madrugada.
La situación climática de este lunes está influenciada por el paso de una onda tropical, apoyada por sistemas en capas medias, que favorecen la formación de nubosidad y tormentas dispersas en el país.
Nacionales
Capturan a hombre que atacó a pasajero dentro de un bus
La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó este domingo a un hombre acusado de atacar con arma blanca a otro pasajero dentro de una unidad de la ruta A1, en la colonia Montelimar, Olocuilta, departamento de La Paz.
El detenido fue identificado como Juan José Cruz Gálvez, de 25 años, quien fue capturado en el mismo lugar de los hechos, con apoyo de elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Según el reporte policial, el agresor lesionó en el abdomen a la víctima, quien fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.
Cruz Gálvez será procesado por el delito de lesiones graves.
Nacionales
Fuerte lluvia provoca inundación en parqueo de restaurante de la Zona Rosa
El parqueo de un restaurante de la cadena Denny’s, ubicado en la Zona Rosa de San Salvador, se inundó la tarde de este domingo a causa de las fuertes lluvias registradas en el Área Metropolitana.
Usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos del agua acumulada en el estacionamiento del establecimiento, que opera las 24 horas. Las autoridades mantienen el monitoreo de las precipitaciones que afectan diversos puntos del país.
Sucesos
Sismo frente a la costa de Guatemala también sacude parte de El Salvador
Un sismo de 3.7 grados en la escala de Richter se registró este domingo en El Salvador, con epicentro frente a la costa de Guatemala, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El movimiento telúrico ocurrió a las 10:51 a. m., a 32 kilómetros al oeste de la Barra de Santiago y con una profundidad de 71 kilómetros. El temblor se sintió en zonas cercanas a la frontera, aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas.