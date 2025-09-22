Connect with us

Nacionales

PNC reporta un nuevo día sin homicidios

Publicado

Hace 1 hora

el

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante el sábado 20 y domingo 21 de septiembre no se registraron homicidios en el territorio nacional.

“Finalizamos el domingo 21 de septiembre con 0 homicidios en el país”, destacó la institución a través de su cuenta oficial en X.

Con estas cifras, septiembre acumula 16 días sin muertes violentas, correspondientes a los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 y 21.

Las autoridades atribuyen la reducción de la criminalidad a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción, que han permitido la captura de miles de pandilleros a nivel nacional.

Nacionales

Vicepresidente Ulloa: «El Trifinio es un punto de referencia que atrae la atención internacional»

Publicado

Hace 39 minutos

el

22 septiembre, 2025

Por

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, informó que países como el Reino de Marruecos, la República Popular China y el Reino Unido, así como entidades como el banco KfW de Alemania, están respaldando proyectos estratégicos para el desarrollo de la zona trinacional que comparten El Salvador, Guatemala y Honduras.

Entre las iniciativas impulsadas, Ulloa destacó el proyecto de tecnología agrícola SISTAGRO, que busca modernizar la innovación en el campo con el apoyo de organismos internacionales. Asimismo, anunció la inauguración del primer hotel escuela en el territorio salvadoreño, construido con el apoyo de Marruecos y China, que formará a chef, meseros y camareros para fortalecer el sector turístico.

Ulloa recordó que la planificación de estos proyectos responde al Plan Maestro 2020-2040, elaborado con apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y que las decisiones estratégicas se toman en el seno de la Comisión Trinacional, conformada por los vicepresidentes de los tres países.

Finalmente, el funcionario subrayó la necesidad de mayor difusión de los avances en la zona, para que la población conozca los resultados de los proyectos y el impacto que están teniendo en el desarrollo local.

Nacionales

Lluvias y tormentas se mantendrán durante este día en gran parte del país

Publicado

Hace 1 hora

el

22 septiembre, 2025

Por

El cielo se mantendrá nublado durante la mañana, con lluvias débiles en la zona costera y la cadena volcánica. A partir de media mañana, se prevén chubascos en diferentes sectores del territorio.

Para la tarde, se esperan tormentas de moderada a fuerte intensidad en la cadena montañosa norte y la franja volcánica, con mayor afectación en las zonas central, paracentral, occidental y oriental.

Durante la noche continuarán los chubascos y tormentas en la zona norte, sectores de oriente y en el litoral.

El viento se mantendrá de 10 a 20 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h durante las tormentas. El ambiente será cálido en el día y fresco en la noche y madrugada.

La situación climática de este lunes está influenciada por el paso de una onda tropical, apoyada por sistemas en capas medias, que favorecen la formación de nubosidad y tormentas dispersas en el país.

Nacionales

Capturan a hombre que atacó a pasajero dentro de un bus

Publicado

Hace 14 horas

el

21 septiembre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó este domingo a un hombre acusado de atacar con arma blanca a otro pasajero dentro de una unidad de la ruta A1, en la colonia Montelimar, Olocuilta, departamento de La Paz.

El detenido fue identificado como Juan José Cruz Gálvez, de 25 años, quien fue capturado en el mismo lugar de los hechos, con apoyo de elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

Según el reporte policial, el agresor lesionó en el abdomen a la víctima, quien fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Cruz Gálvez será procesado por el delito de lesiones graves.

