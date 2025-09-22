PNC reporta un nuevo día sin homicidios

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, informó que países como el Reino de Marruecos, la República Popular China y el Reino Unido, así como entidades como el banco KfW de Alemania, están respaldando proyectos estratégicos para el desarrollo de la zona trinacional que comparten El Salvador, Guatemala y Honduras.

Entre las iniciativas impulsadas, Ulloa destacó el proyecto de tecnología agrícola SISTAGRO, que busca modernizar la innovación en el campo con el apoyo de organismos internacionales. Asimismo, anunció la inauguración del primer hotel escuela en el territorio salvadoreño, construido con el apoyo de Marruecos y China, que formará a chef, meseros y camareros para fortalecer el sector turístico.

Ulloa recordó que la planificación de estos proyectos responde al Plan Maestro 2020-2040, elaborado con apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y que las decisiones estratégicas se toman en el seno de la Comisión Trinacional, conformada por los vicepresidentes de los tres países.

Finalmente, el funcionario subrayó la necesidad de mayor difusión de los avances en la zona, para que la población conozca los resultados de los proyectos y el impacto que están teniendo en el desarrollo local.