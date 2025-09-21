Nacionales
Fuerte lluvia provoca inundación en parqueo de restaurante de la Zona Rosa
El parqueo de un restaurante de la cadena Denny’s, ubicado en la Zona Rosa de San Salvador, se inundó la tarde de este domingo a causa de las fuertes lluvias registradas en el Área Metropolitana.
Usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos del agua acumulada en el estacionamiento del establecimiento, que opera las 24 horas. Las autoridades mantienen el monitoreo de las precipitaciones que afectan diversos puntos del país.
Sucesos
Sismo frente a la costa de Guatemala también sacude parte de El Salvador
Un sismo de 3.7 grados en la escala de Richter se registró este domingo en El Salvador, con epicentro frente a la costa de Guatemala, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El movimiento telúrico ocurrió a las 10:51 a. m., a 32 kilómetros al oeste de la Barra de Santiago y con una profundidad de 71 kilómetros. El temblor se sintió en zonas cercanas a la frontera, aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas.
Nacionales
Accidente en Los Planes de Renderos deja solo daños materiales
Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo en la carretera hacia Los Planes de Renderos involucró a dos vehículos tipo sedán y dejó únicamente daños materiales.
El siniestro se registró en el kilómetro 07, en una curva conocida por la frecuencia de este tipo de incidentes.
Oficiales de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron en el lugar para investigar las causas del choque y determinar responsabilidades.
Nacionales
Guardavidas rescatan a turista chino en peligro en playa Conchalío, La Libertad
Guardavidas de Protección Civil rescataron este domingo a un turista procedente de China en aguas profundas de la playa Conchalío, en el departamento de La Libertad.
El visitante, identificado como Sony Ko, de 47 años, presentó únicamente síntomas de fatiga tras ser rescatado por los socorristas. Según reportes oficiales, el turista desobedeció las indicaciones de los guardavidas, poniendo en riesgo su vida y la de los rescatistas.
Las autoridades reiteraron la importancia de seguir las instrucciones del personal de seguridad en las playas, enfatizando que estas medidas buscan proteger la integridad de los visitantes.