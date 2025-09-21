Fuerte lluvia provoca inundación en parqueo de restaurante de la Zona Rosa

Guardavidas de Protección Civil rescataron este domingo a un turista procedente de China en aguas profundas de la playa Conchalío, en el departamento de La Libertad.

El visitante, identificado como Sony Ko, de 47 años, presentó únicamente síntomas de fatiga tras ser rescatado por los socorristas. Según reportes oficiales, el turista desobedeció las indicaciones de los guardavidas, poniendo en riesgo su vida y la de los rescatistas.

Las autoridades reiteraron la importancia de seguir las instrucciones del personal de seguridad en las playas, enfatizando que estas medidas buscan proteger la integridad de los visitantes.

