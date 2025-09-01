Banda El Salvador participará en el desfile del 15 de septiembre por tercer año consecutivo

Con más de mil niñas, niños y jóvenes provenientes de distintas regiones del país, Banda El Salvador engalanará el desfile del próximo 15 de septiembre en conmemoración del 204 aniversario de la independencia de Centroamérica.

La agrupación abrirá su presentación con la interpretación del Himno Nacional. Sus integrantes han sido formados en sedes departamentales bajo la guía de una veintena de instructores, con quienes se han preparado para este evento cívico.

El repertorio incluirá piezas nacionales e internacionales como El carnaval de San Miguel, Aguita de coco, Arriba El Salvador, Tributo a Selena, Shakira Production, Pink Panther, The Michael Jackson Hit Mix y Viva la vida, entre otras.

De acuerdo con información oficial, los jóvenes han recibido del Gobierno los instrumentos e indumentaria necesarios para su participación.

Banda El Salvador, creada en 2023 por iniciativa del presidente Nayib Bukele, ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el de Mejor Proyecto Gubernamental de Centroamérica y la distinción de ser la Banda de Marcha más Grande de Latinoamérica, otorgados en 2024 por la Organización Internacional de Bandas (OIB).

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...