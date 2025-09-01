Nacionales
Capturan en San Vicente a sujeto que ingresó a vivienda y amenazó a la propietaria
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Gerson Alexander Fernández Orantes, de 24 años, acusado de ingresar a una vivienda en la 4ª Avenida Sur, barrio San Francisco, en San Vicente Sur.
Según el informe, la propietaria se encontraba en el lugar y al confrontarlo fue amenazada con un corvo. El sujeto decidió retirarse al percatarse de la existencia de una cámara de seguridad.
El hecho fue denunciado mediante un video difundido en redes sociales, lo que permitió a las autoridades ubicar y detener a Fernández Orantes en el cantón Chucuyo, del mismo municipio.
La PNC indicó que el detenido tiene antecedentes por lesiones y hurto. Será procesado por los delitos de amenazas y allanamiento de morada.
Nacionales
Mujer es detenida en Tonacatepeque por lesionar con arma blanca a su pareja
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de Violeta del Carmen Coreas Saravia, de 29 años, acusada de atacar con un arma blanca a su compañero de vida durante una discusión por celos en la residencial Altavista, distrito de Tonacatepeque, San Salvador.
El hombre resultó con una herida en el hombro derecho y fue trasladado a un hospital, donde se encuentra estable.
Las autoridades informaron que Coreas Saravia será procesada por el delito de lesiones.
Nacionales
Banda El Salvador participará en el desfile del 15 de septiembre por tercer año consecutivo
Con más de mil niñas, niños y jóvenes provenientes de distintas regiones del país, Banda El Salvador engalanará el desfile del próximo 15 de septiembre en conmemoración del 204 aniversario de la independencia de Centroamérica.
La agrupación abrirá su presentación con la interpretación del Himno Nacional. Sus integrantes han sido formados en sedes departamentales bajo la guía de una veintena de instructores, con quienes se han preparado para este evento cívico.
El repertorio incluirá piezas nacionales e internacionales como El carnaval de San Miguel, Aguita de coco, Arriba El Salvador, Tributo a Selena, Shakira Production, Pink Panther, The Michael Jackson Hit Mix y Viva la vida, entre otras.
De acuerdo con información oficial, los jóvenes han recibido del Gobierno los instrumentos e indumentaria necesarios para su participación.
Banda El Salvador, creada en 2023 por iniciativa del presidente Nayib Bukele, ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el de Mejor Proyecto Gubernamental de Centroamérica y la distinción de ser la Banda de Marcha más Grande de Latinoamérica, otorgados en 2024 por la Organización Internacional de Bandas (OIB).
Nacionales
El Salvador tendrá ambiente caluroso con lluvias y tormentas dispersas por onda tropical
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este lunes se prevé cielo despejado durante la mañana; sin embargo, en horas de la tarde se registrarán chubascos y tormentas aisladas sobre la franja volcánica y la cadena montañosa.
Las lluvias podrían intensificarse en la zona norte y occidente en la segunda mitad de la tarde, y extenderse hacia oriente al final del día. Por la noche, las precipitaciones se mantendrán dispersas en el centro, occidente y sectores costeros.
El viento se presentará del este y noreste, entre 9 y 18 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 25 km/h en zonas altas. Durante las tormentas, podrían registrarse vientos momentáneos que superen los 35 km/h.
Las temperaturas se mantendrán muy cálidas en el transcurso del día y frescas en horas de la noche y madrugada. Según el MARN, estas condiciones climáticas estarán influenciadas por el paso de una onda tropical y el apoyo de sistemas en capas altas que favorecerán la formación de nubosidad y tormentas de moderada a fuerte intensidad.