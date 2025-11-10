Connect with us

Accidente en Carretera de Oro deja motociclista lesionado

Hace 2 horas

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este lunes luego de sufrir un accidente de tránsito sobre la carretera de Oro, a la altura de FUSALMO, en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, según reportó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES).

De acuerdo con el informe, la motocicleta cayó en un tragante ubicado al costado de la vía y posteriormente se incendió.

“Controlamos incendio en una motocicleta que cayó en una alcantarilla. Se reporta una persona lesionada, quien ya recibió atención y fue trasladada a un centro asistencial”, indicó la institución.

Bomberos recordó a la población que, ante cualquier emergencia, pueden comunicarse directamente al número 913 para solicitar asistencia.

Video evidencia imprudencia de microbusero que puso en riesgo a pasajeros en San Salvador

Hace 29 minutos

10 noviembre, 2025

Un microbusero de la ruta 140 fue captado mientras utilizaba su celular durante casi todo el recorrido, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros, según denunciaron ciudadanos afectados.

El hecho ocurrió en el tramo entre Apopa y San Martín, en San Salvador, y fue registrado en video por uno de los usuarios del transporte. La denuncia señala que la conducta del conductor generó temor entre los pasajeros por el posible riesgo de un accidente.

“Para muchos esto podría parecer algo insignificante, pero así suceden los grandes accidentes. Las desgracias se pueden evitar”, expresó uno de los denunciantes.

Los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades competentes para que investiguen el caso y se garantice la seguridad de los usuarios del transporte público.

Siguen las labores para localizar a personas desaparecidas tras choque de lanchas en lago de Ilopango

Hace 39 minutos

10 noviembre, 2025

Unidades acuáticas especializadas y equipos de socorro mantienen por segundo día consecutivo las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras un accidente acuático en la zona de Joya Grande, en el lago de Ilopango.

El incidente ocurrió el pasado sábado 8 de noviembre, cuando dos lanchas colisionaron dentro del lago, provocando que varios ocupantes cayeran al agua.

Las autoridades iniciaron de inmediato las tareas de rescate, pero la oscuridad durante la madrugada del domingo obligó a suspender temporalmente las operaciones.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los desaparecidos ni las causas que originaron el choque entre las embarcaciones.

Capturan en Guatemala a pandillero salvadoreño

Hace 1 hora

10 noviembre, 2025

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó este lunes la captura de Manuel de Jesús Palma Chamul, alias Tres Pelos, miembro activo de la pandilla 18S, quien había huido hacia Guatemala para evadir la justicia salvadoreña.

Palma Chamul operó durante varios años en el sector de Izalco, Sonsonate, y cuenta con antecedentes penales que datan desde 2004. La institución policial señaló que el detenido porta tatuajes alusivos a estructuras criminales, lo que certifica su afiliación a grupos de pandillas.

El sujeto fue localizado y capturado por autoridades guatemaltecas y entregado a la PNC en la frontera de Las Chinamas, Ahuachapán, para ser puesto a disposición de las autoridades y procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

