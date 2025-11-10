Accidente en Carretera de Oro deja motociclista lesionado

Un microbusero de la ruta 140 fue captado mientras utilizaba su celular durante casi todo el recorrido, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros, según denunciaron ciudadanos afectados.

El hecho ocurrió en el tramo entre Apopa y San Martín, en San Salvador, y fue registrado en video por uno de los usuarios del transporte. La denuncia señala que la conducta del conductor generó temor entre los pasajeros por el posible riesgo de un accidente.

“Para muchos esto podría parecer algo insignificante, pero así suceden los grandes accidentes. Las desgracias se pueden evitar”, expresó uno de los denunciantes.

Los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades competentes para que investiguen el caso y se garantice la seguridad de los usuarios del transporte público.

