VIDEO | Leona suelta en calles de México mata a un perro y deja herida de gravedad a una mujer

Videos que circulan en redes sociales parecen mostrar al director de la Escuela Secundaria Anson de Carolina del Norte estrangulando a un estudiante, por lo que el Departamento de Policía de Wadesboro comenzó a investigar el incidente.

La pelea ocurrió el pasado martes y aparentemente comenzó entre dos estudiantes, dijo uno de los estudiantes a Channel 9WSOC TV.

En el video se puede ver que se lanzan puñetazos entre los dos estudiantes, y una multitud de estudiantes los rodea, gritando. Durante la pelea, se ve al director de AHS, Chris Stinson, interponiéndose en medio de los dos estudiantes para tratar de detener la pelea.

Sin embargo, luego Stinson toma a un estudiante y le aplica una llave en la cabeza y lo mantiene asfixiado mientras lo arrastra por la habitación.

BeatMoB, The North Carolina Beat is still trying to learn more about what happened that made #Anson #NorthCarolina High School Principal put a student in a headlock until he was nearly unconscious. pic.twitter.com/eOJi82hhJe