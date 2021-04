VIDEO | La curiosa mariposa que tiene un número 88 en sus alas

“Un hombre acaba de entrar al baño de mujeres y no está bien”. “No está bien. No está bien. No está bien. Ella es un hombre. En mi baño.” Así comenzó una discusión entre una mujer transfóbica identificada como Lisa Smurro, esposa de Michael Smurro, subdirector de Neptune Middle School en el condado de Monmouth, una escuela de Nueva Jersey.

El video grabado por un cliente en una mesa cercana muestra a los Smurro en un comedor al aire libre en un restaurante en el municipio de Galloway. Las imágenes muestran a Lisa Smurro quejándose de una persona que dijo es una mujer transgénero que usó el baño de mujeres.

Las escenas muestran que la pareja se dio cuenta de que alguien los estaba grabando. Se levantaron y caminaron cerca de la mesa donde estaba la persona que estaba tomando el video, y Lisa Smurro continuó quejándose de que la mujer transgénero usó el baño. Una mujer en la mesa responde: “Por favor, lleve su odio a otra parte”.

Michael Smurro luego se acercó y arrojó el contenido de un vaso de cerveza a los ocupantes de la mesa.

“Aquí tienes, amigo”, se le escuchó decir, “Ahí tienes”.

El video no muestra a la mujer transgénero, a quien Lisa Smurro dijo que no quería usar el baño de mujeres. No se pudo determinar su identidad. Ni el restaurante ni los presentes llamaron a la policía, dijeron las autoridades de Galloway.

Michael Smurro, dijo en un correo electrónico a The Associated Press que lamentaba haber lanzado su cerveza cuando él y su esposa se dieron cuenta de que otros clientes los estaban grabando.

“Permití que mis emociones se interpusieran en mi juicio normalmente sano y reaccioné de una manera inapropiada. No apruebo la violencia o la discriminación de ningún tipo y simplemente debería haberme alejado. Me disculpo con la persona a la que le tiré la cerveza y desearía no haberlo hecho. Pido disculpas a todos los que ofendí”, dijo en el mensaje.

Previamente, en una entrevista con el sitio de noticias breakingac.com, que informó sobre lo ocurrido, Lisa Smurro dijo que ella y su esposo estaban teniendo una conversación privada cuando alguien comenzó a grabarlos.

“No molestamos a nadie”, dijo. “Todo esto comenzó porque alguien estaba en un baño en el que no debería haber estado”.

La ley de Nueva Jersey prohíbe la discriminación basada en la identidad de género. Permite que las personas utilicen los baños públicos que correspondan a su identidad de género.

El distrito escolar de Neptune publicó un comunicado en su sitio web.

“Este evento es preocupante ya que su percepción amenaza potencialmente el bienestar socioemocional y el clima de pertenencia que representa nuestra comunidad del Distrito Escolar de Neptune”, decía el mensaje a medios. “Las acciones que se muestran en el video no reflejan el compromiso de nuestro distrito con la inclusión, la cooperación, el respeto y la no violencia.

“La Junta de Educación y el superintendente responderán a este incidente de una manera apropiada y relativa a la gravedad de la situación y que tome en consideración el impacto que este incidente ha tenido en la reputación de nuestro maravilloso distrito”, decía el mensaje.