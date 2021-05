Trece muertos al caer un teleférico al borde del lago Mayor en Italia

Lo que empezó como una esperanza por haber conseguido un nuevo trabajo terminó empañado de tristeza y desolación. Alba Nevado, una mujer madrileña, había sido contratada por una firma internacional de azafatas que le entregó sus uniformes única talla para las jornadas laborales, pero estos no le quedaron y la empresa decidió despedirla por su apariencia física.

Una vez ocurrieron los hechos, la mujer hizo la denuncia a través de su cuenta de Instagram donde dijo: “Me dieron un uniforme de talla única. Cuando llegué a casa me lo probé y evidentemente no estaba bien. Conté ese problema a mis jefes, me dijeron que pasara por la mañana, que me podían dar otra talla”.

No obstante, después de que no encontraron una talla para ella, desde la empresa le indicaron que debía retornar a su hogar porque no podía trabajar sin uniforme. La mujer denunció los hechos como un acto discriminatorio por su apariencia física.

“Yo no quiero que me traten como si fuera un problema para trabajar por mi imagen en un puesto que sé que soy lo suficiente valida para estar, pero como no encajo dentro del canon de belleza que al día de hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí”, dijo.

Alba explicó que no había tenido este tipo de situaciones en otros lugares y su personalidad no es de contar historias a través de redes sociales, pero se atrevió a hacerlo para que no le pase a otras personas.

Su relato se volvió viral y recibió muchos comentarios de apoyo, tanto así que publicó un segundo vídeo donde, además de agradecer por el consuelo, también dijo que había recibido historias de otras personas que habían vivido situaciones similares.