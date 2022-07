Sargento detuvo a un hombre fuertemente armado en un centro comercial cerca de Texas

Un sargento del Departamento de Policía de Houston fue catalogado de héroe al frustrar un tiroteo masivo en un centro comercial de Texas en un lugar donde habían cientos de niños, incidente ocurrido en febrero, cuyos detalles salieron recientemente a la luz.

En los hechos que se llevaron a cabo en el centro comercial Galleria el 5 de febrero, el sargento Kendrick Simpo habló por primera vez en declaraciones a ABC13 sobre todos los detalles del suceso.

