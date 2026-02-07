Principal
Captan a pareja en actos indebidos cerca de un concurrido centro comercial
Principal
Rodrigo amanece “quemado” en redes tras peculiar denuncia en su vehículo
Una denuncia de carácter personal se viralizó en redes sociales luego de que un hombre fuera señalado públicamente a través de mensajes colocados en su vehículo.
De acuerdo con las imágenes difundidas, el automóvil, de color negro, amaneció con mensajes escritos en el parabrisas y una de las puertas, en los que una mujer acusa al propietario de haberla dejado embarazada.
Las fotografías del vehículo rápidamente generaron diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales, que comentaron y compartieron el caso, provocando debate y opiniones encontradas sobre la forma de la denuncia y su exposición pública.
Nacionales
Accidente de tránsito en Metapán deja un menor fallecido y tres personas lesionadas
Un menor de edad falleció y al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En el percance estuvieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y un camión, lo que provocó la restricción parcial del paso vehicular en la zona.
Según el reporte oficial, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado su condición de salud.
Internacionales -deportes
El Barcelona vence al Mallorca (3-0) y se distancia del Real Madrid
El FC Barcelona continúa su paso firme como líder en LaLiga al imponerse este sábado por 3-0 al Mallorca en el Camp Nou en la 23ª jornada del campeonato, y fuerza así al Real Madrid a ganar el domingo al Valencia para seguir en la pelea.
El polaco Robert Lewandowski (29′) abrió el marcador en un momento en el que el conjunto balear no veía peligrar su portería y el renacido Lamine Yamal (61′) amplió la diferencia con un portentoso zurdazo para batir a Leo Román, que ni siquiera intentó ir a por el balón.
Para sentenciar el choque, Marc Bernal (84′) en una contra tras sentar a un rival con un elegante regate.
Los jugadores dirigidos por Hansi Flick suman 58 puntos, cuatro más que el cuadro blanco, que debe vencer en Mestalla.