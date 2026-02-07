Accidente de tránsito en Metapán deja un menor fallecido y tres personas lesionadas

Estudiantes del Centro Escolar Urbanización Las Margaritas, en Soyapango, recibieron el paquete escolar que otorga el Gobierno de El Salvador para que desarrollen sus actividades académicas.

Esta iniciativa, que beneficiará a 1.2 millones de estudiantes de instituciones públicas, representa un alivio económico para las familias salvadoreñas.

«Dando gracias a Dios y al presidente Nayib Bukele por la ayuda, porque es un beneficio para cada familia. Nos ahorramos ese gasto en zapatos, uniforme y útiles. Gracias también por la laptop, mi hija en cuarto grado recibió una», dijo Alba Fuentes, madre de una estudiante del referido centro educativo.

Los paquetes entregados incluyen cuadernos, libros, lápices de color, lapiceros, uniformes, zapatos, dispositivos electrónicos, según cada nivel; y todos los insumos necesarios para garantizar la continuidad educativa.

En el Complejo Educativo Católico San Martín Obispo, en San Salvador Este, los paquetes también fueron entregados a los alumnos.

«Muy agradecido con el Gobierno de El Salvador, especialmente con el presidente Nayib Bukele por este apoyo económico que nos da a todos. Mi niño se puso alegre y está muy satisfecho al ver todo el equipo que se le ha brindado en este centro escolar, será un gran soporte en su formación académica», dijo Herbert Morales, el padre de familia.

Este mismo viernes, la ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó la entrega de paquetes escolares en el Centro Escolar para Ciegos «Eugenia Viuda de Dueñas», en San Salvador Centro, beneficiando a estudiantes con discapacidad.

«Estamos entregando el paquete tiflológico para niños con ceguera o baja visión, además de sus dos uniformes, útiles escolares, y demás insumos. También vienen libros de apoyo para los padres de familia, porque les leemos a nuestros niños. Estamos muy contentos de entregarles los paquetes. El presidente Nayib Bukele y la primera dama Gabriela de Bukele están interesados en el apoyo a todos los niños», dijo la funcionaria.

Esta entrega no solo contempla la dotación del paquete escolar, sino que también incluye recursos diseñados para el aprendizaje en braille y herramientas adaptadas.

«En el paquete de primer grado tenemos las lecturas en braille, vienen libros de la colección Maquilishuat, traen figuras en alto relieve. Esto es desde 7 a 12 años. Luego tenemos los dos uniformes, los zapatos, el equipo tecnológico que será adaptado con los programas especiales para hacerlo accesible», detalló la directora del Centro Escolar para Ciegos «Eugenia Viuda de Dueñas», Ester Paz.

Las autoridades salvadoreñas continuaran durante todo el mes de febrero con la entrega de los paquetes escolares.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...