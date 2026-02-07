Nacionales
Accidente de tránsito en Metapán deja un menor fallecido y tres personas lesionadas
Un menor de edad falleció y al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En el percance estuvieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y un camión, lo que provocó la restricción parcial del paso vehicular en la zona.
Según el reporte oficial, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado su condición de salud.
Fiscalía lleva a juicio a 26 imputados por delitos de corrupción en alcaldía de Coatepeque
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Así avanza la entrega de paquetes escolares
Estudiantes del Centro Escolar Urbanización Las Margaritas, en Soyapango, recibieron el paquete escolar que otorga el Gobierno de El Salvador para que desarrollen sus actividades académicas.
Esta iniciativa, que beneficiará a 1.2 millones de estudiantes de instituciones públicas, representa un alivio económico para las familias salvadoreñas.
«Dando gracias a Dios y al presidente Nayib Bukele por la ayuda, porque es un beneficio para cada familia. Nos ahorramos ese gasto en zapatos, uniforme y útiles. Gracias también por la laptop, mi hija en cuarto grado recibió una», dijo Alba Fuentes, madre de una estudiante del referido centro educativo.
Los paquetes entregados incluyen cuadernos, libros, lápices de color, lapiceros, uniformes, zapatos, dispositivos electrónicos, según cada nivel; y todos los insumos necesarios para garantizar la continuidad educativa.
En el Complejo Educativo Católico San Martín Obispo, en San Salvador Este, los paquetes también fueron entregados a los alumnos.
«Muy agradecido con el Gobierno de El Salvador, especialmente con el presidente Nayib Bukele por este apoyo económico que nos da a todos. Mi niño se puso alegre y está muy satisfecho al ver todo el equipo que se le ha brindado en este centro escolar, será un gran soporte en su formación académica», dijo Herbert Morales, el padre de familia.
Este mismo viernes, la ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó la entrega de paquetes escolares en el Centro Escolar para Ciegos «Eugenia Viuda de Dueñas», en San Salvador Centro, beneficiando a estudiantes con discapacidad.
«Estamos entregando el paquete tiflológico para niños con ceguera o baja visión, además de sus dos uniformes, útiles escolares, y demás insumos. También vienen libros de apoyo para los padres de familia, porque les leemos a nuestros niños. Estamos muy contentos de entregarles los paquetes. El presidente Nayib Bukele y la primera dama Gabriela de Bukele están interesados en el apoyo a todos los niños», dijo la funcionaria.
Esta entrega no solo contempla la dotación del paquete escolar, sino que también incluye recursos diseñados para el aprendizaje en braille y herramientas adaptadas.
«En el paquete de primer grado tenemos las lecturas en braille, vienen libros de la colección Maquilishuat, traen figuras en alto relieve. Esto es desde 7 a 12 años. Luego tenemos los dos uniformes, los zapatos, el equipo tecnológico que será adaptado con los programas especiales para hacerlo accesible», detalló la directora del Centro Escolar para Ciegos «Eugenia Viuda de Dueñas», Ester Paz.
Las autoridades salvadoreñas continuaran durante todo el mes de febrero con la entrega de los paquetes escolares.