Rusia bombardea “masivamente” ciudad ucraniana de Lisichansk

Una operación especial de elementos del NYPD permitió el rescate de una persona que practicaba kayak en la bahía de Jamaica, en Queens.

Un video del Departamento de Policía muestra la angustia de la persona que luchaba por no hundirse, pero que logró ser salvada tras una operación aérea.

Se trató del segundo caso en pocos días, dijo el jefe de Operaciones Especiales del NYPD, Harry J. Wedin.

El mando policiaco indicó que se recibió una llamada al 911 sobre un kayak que se volteó cerca del puerto Canarsie.

“El equipo observó al usuario del kayak y desplegó a dos buzos. Ellos pudieron poner a saldo al hombre y llevardo a bordo”, señaló.

El video tomado desde el helicóptero usado en la labor de rescate muestra el momento en que los oficiales llegan al punto del accidente, se observa al deportista aferrándose al kayak, para no hundirse.

Luego se ve cómo el hombre es asegurado para subirlo a la aeronave.

For the 2nd time in as many days, NYPD Aviation’s Air Sea Rescue saved a life in Jamaica Bay. After receiving a 911 call reporting an overturned kayak in the v/o Canarsie Pier, the team observed the kayaker & deployed 2 divers. They were able to safely hoist him onboard. pic.twitter.com/0EiKh71fjY