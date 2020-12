Rescatan a niña de 3 años: tres hombres intentaron meterla a un motel

Sufrir la muerte de un bebé durante la gestación es quizá el dolor más profundo que puede experimentar una mujer. En este difícil momento se requiere empatía, compasión y acompañamiento, pero el caso de esta mujer que está pasando por este duelo muestra que algunas personas carecen de la capacidad para ofrecer solidaridad.

Una mujer no identificada perdió a su bebé hace unos días y su amiga le pidió que le devolviera los regalos que le dio para el niño, al que su madre llamaría Benjamín. La infortunada madre entró en labor de parto en la semana 29 de gestación y su bebé no sobrevivió. Entonces, su amiga le solicitó los regalos que le había enviado para dárselos a alguien más y ahorrarse unos dólares en los regalos de Navidad.

El caso de la afligida madre fue compartido en Reddit con una captura de pantalla del post que la mujer escribió en Facebook. “No quería difundir esto pero ya no tengo opción”, apuntó la mujer para luego explicar que su amiga le pidió los regalos que le había dado de regreso, entre ellos una manta de lana suave, ropa, zapatitos, un elefante de peluche y un juguete que canta.

Cuando la madre le explicó que había utilizado la manta para enterrar a su bebé, la amiga le pidió que le pagara los $10 dólares (siete libras) que había gastado en ella. La mujer insistió con varios mensajes en que le regresara las cosas antes de Navidad.

Las reacciones ante un caso tan sensible no se hicieron esperar. “¡Simplemente repugnantemente grosero”, escribió un usuario. “Me alegro de que la madre que perdió a su bebé haya denunciado las demandas de su ‘amiga’ y espero que todos sus amigos en común la bloqueen”, señaló otro. “Me niego a creer que esto sea real simplemente porque no puedo manejar la depravación de pedirle un artículo a una madre que acaba de perder al hijo que obviamente amaba y deseaba”, agregó un tercero.