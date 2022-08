Primera Dama de EE.UU., Jill Biden, da positivo a COVID-19

La modelo de OnlyFans, Courtney Clenney, quien cuenta con 2 millones de seguidores en Instagram, será extraditada al sur de Florida después de su arresto en Hawaii esta semana por cargos de asesinato en segundo grado.

La fiscal estatal del condado de Miami-Dade, Kathie Fernandez-Rundle, anunció los cargos contra Clenney en una conferencia de prensa, donde afirmó que la modelo apuñaló a Christian Obumseli a quemarropa durante una pelea en su apartamento de lujo el 3 de abril.

This is video of a previous encounter between murder suspect Courtney Clenney and her now deceased boyfriend. The 2/21/22 incident shows her attacking him in an elevator before he pushed her away. @wsvn pic.twitter.com/Dt3B0rX9Vq