Nepal en crisis: esposa de ex primer ministro muere en incendio durante protestas

Las autoridades de Colombia lograron rescatar a 27 de los 72 militares retenidos este domingo en el departamento del Cauca, una zona controlada por guerrilleros y con presencia de narcocultivos, informó el Ejército. Los 45 uniformados restantes permanecen secuestrados.

La retención se produjo durante la Operación Perseo II en el Cañón del Micay, un enclave clave para la producción de cocaína y donde operan bandas criminales y disidencias de la exguerrilla de las FARC lideradas por Iván Mordisco. Según el Ejército, unas 600 personas obstaculizaron el despliegue militar, presuntamente para favorecer rutas de narcotráfico y minería ilegal.

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado en X a los pobladores para liberar a los soldados y señaló que una comisión de diálogo está lista para negociar su liberación. Además, reiteró la oportunidad de sustituir los cultivos ilícitos de manera pacífica en la región.

Las autoridades señalaron que en estos retenidos suelen participar campesinos manipulados u obligados por grupos armados. El Ejército pidió colaboración de la población para identificar a los responsables.

Colombia vive un recrudecimiento de la violencia en el suroeste del país, donde los ataques con explosivos y emboscadas armadas se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando tanto a uniformados como a civiles.

Este tipo de retenciones no es aislado: en junio fueron retenidos 57 soldados en el mismo sector, y en agosto 33 más en Guaviare, liberados tras negociaciones con mediación del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU.

