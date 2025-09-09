Nacionales
Él era Guillermo Hernández, joven motociclista que murió arrollado por rastra
Elías Guillermo Hernández, de 19 años, perdió la vida ayer en un accidente de tránsito ocurrido sobre el kilómetro 8½ del bulevar del Ejército, en Soyapango, mientras intentaba sobrepasar a un bus que bajaba pasajeros, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La víctima, originaria de Izalco, Sonsonate, conducía a alta velocidad en sentido contrario cuando fue arrollado por una rastra. La motocicleta quedó bajo las llantas del vehículo de carga.
Una persona que viajaba como acompañante resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades llaman a la precaución al conducir y respetar las normas de tránsito.
Nacionales
PNC captura a dos conductores ebrios en Morazán y Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles sobre la detención de dos hombres por el delito de conducción peligrosa en diferentes puntos del país.
Uno de los arrestados fue identificado como César Antonio Gómez López, quien fue interceptado en la avenida Santiago Mata, barrio El Centro de Jocoro, Morazán. Según el alcotest practicado, registró 279 grados de alcohol en sangre.
El segundo detenido es Carlos Reynaldo Dueñas Linares, de 33 años, capturado en la urbanización Las Delicias, Sonsonate. La prueba de alcoholemia arrojó 217 grados de alcohol.
Ambos sujetos fueron remitidos a las autoridades judiciales para enfrentar el proceso correspondiente.
Judicial
35 años de cárcel para sujeto que asesinó a su expareja en Ciudad Delgado
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
Nacionales
Recién nacido es encontrado con vida tras ser abandonado en San Sebastián Salitrillo
Un recién nacido fue hallado con vida en la colonia Unión 2 del distrito de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, luego de haber sido abandonado en el sector, informaron autoridades.
Tras recibir el aviso de los lugareños, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se desplazaron al lugar para verificar el estado de salud del bebé. Actualmente, el menor permanece bajo custodia de las autoridades y recibe atención médica.
Paralelamente, la Fiscalía, en coordinación con la PNC, inició las diligencias correspondientes para identificar y responsabilizar a quienes abandonaron al recién nacido.