Imponentes nubes de humo en el aire tiñeron el cielo de un espeluznante brillo por incendios en EE.UU.

Los residentes en las ciudades del Oeste de los Estados Unidos de América (EUA), en especial San Francisco, despertaron el miércoles con unas imponentes nubes de humo en el aire que tiñeron el cielo de un espeluznante brillo naranja y que mantuvieron las luces de las calles iluminadas hasta el mediodía.

Las ‘imágenes de película’ se deben son gracias a la peor temporada de incendios forestales registrada en California hasta la fecha.

“Son más de las 9 de la mañana y todavía no hay señales del sol”, tuiteó la división Golden Gate de la Patrulla de Carreteras de California, instando a los conductores a encender sus faros y a reducir la velocidad.

Las redes sociales estaban llenas de fotos del inusual cielo y mucha gente se quejaba de que las cámaras de sus móviles no captaban con precisión los tonos dorados. “Nunca he visto el cielo de San Francisco con este aspecto en los casi 20 años que he vivido aquí. Parece una escena de Marte”, escribió una usuaria de Twitter.

A pesar de los cielos presagiadores, había poco olor a humo y el índice de calidad del aire no alcanzaba niveles insalubres. Esto se debe a que la niebla a la deriva del Océano Pacífico estaba atrapada entre el humo y la superficie. Mientras tanto, las partículas de humo por encima de la capa marina sólo permitían que la luz amarilla-naranja-roja llegara a la superficie, dijo Ralph Borrmann, un portavoz del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía.

Borrmann dijo que se esperaba que las condiciones se mantuvieran hasta el viernes; para entonces el distrito espera emitir su 25ª alerta consecutiva de “Spare The Air” que requiere que los residentes reduzcan la contaminación – el tramo más largo desde que el programa comenzó en 1991.