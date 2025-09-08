Internacionales
Guatemala captura a 24 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha en operativo masivo
Guatemala reportó la captura de 24 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha durante un operativo a gran escala realizado este domingo, según informaron la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General.
El operativo, que involucró a 1.500 policías y militares, se llevó a cabo en el Barrio El Gallito, en el centro de Ciudad de Guatemala, considerado una zona de alta peligrosidad y principal centro de venta de drogas de la capital. Los cuerpos de seguridad contaron con apoyo de vehículos blindados y armamento de grueso calibre.
Los detenidos enfrentan cargos por extorsión, asesinato, asociación ilícita y delitos relacionados con el narcotráfico, detalló la vocera de la Fiscalía, María José Mansilla. Inicialmente se reportaron 17 capturados, cifra que luego aumentó a 24.
Las pandillas en Guatemala, principalmente la Mara Salvatrucha y Barrio 18, se dedican a extorsionar a comerciantes y transportistas, y quienes se niegan a pagar corren riesgo de ser asesinados. Estos grupos también están implicados en casi la mitad de las muertes violentas del país.
Según datos del Ministerio del Interior, Guatemala cerró 2024 con una tasa de 16,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, el doble del promedio mundial. El operativo se realiza en seguimiento a una denuncia interpuesta en febrero por extorsión, en el marco de los esfuerzos de las autoridades para debilitar las operaciones criminales de la MS, declarada organización terrorista por Estados Unidos.
Colombia rescata a 27 militares retenidos en el Cauca mientras 45 permanecen secuestrados
Las autoridades de Colombia lograron rescatar a 27 de los 72 militares retenidos este domingo en el departamento del Cauca, una zona controlada por guerrilleros y con presencia de narcocultivos, informó el Ejército. Los 45 uniformados restantes permanecen secuestrados.
La retención se produjo durante la Operación Perseo II en el Cañón del Micay, un enclave clave para la producción de cocaína y donde operan bandas criminales y disidencias de la exguerrilla de las FARC lideradas por Iván Mordisco. Según el Ejército, unas 600 personas obstaculizaron el despliegue militar, presuntamente para favorecer rutas de narcotráfico y minería ilegal.
El presidente Gustavo Petro hizo un llamado en X a los pobladores para liberar a los soldados y señaló que una comisión de diálogo está lista para negociar su liberación. Además, reiteró la oportunidad de sustituir los cultivos ilícitos de manera pacífica en la región.
Las autoridades señalaron que en estos retenidos suelen participar campesinos manipulados u obligados por grupos armados. El Ejército pidió colaboración de la población para identificar a los responsables.
Colombia vive un recrudecimiento de la violencia en el suroeste del país, donde los ataques con explosivos y emboscadas armadas se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando tanto a uniformados como a civiles.
Este tipo de retenciones no es aislado: en junio fueron retenidos 57 soldados en el mismo sector, y en agosto 33 más en Guaviare, liberados tras negociaciones con mediación del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU.
Refugiada ucraniana es asesinada por exconvicto en un tren de EEUU
Una joven refugiada ucraniana identificada como Iryna Zarutska de 23 años de edad, fue brutalmente asesinada mientras viajava en un tren urbano en la localdad de Charlotte, California en los Estados Unidos.
El crimen fue captado por las cámaras de seguridad del transporte público, mismo que evidencia la brutalidad del ataque, ya que se puede observar cómo Iryna viajaba sentada, cuando un sujeto identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años, la apuñaló despiadadamente en el cuello, causándole la muerte.
El atacante cuenta con un amplio historial delictivo, estuvo 18 veces en prisión y no tenía con boleto de viaje, asimismo, se aseguró que el ataque inició sin previo contacto ni provocación por parte de la víctima, quien fue sorprendida cuando revisaba su celular, a penas cuatro minutos después de iniciar el recorrido del tren.
Este feróz ataque ha provocado consternación entre la población estadounidense y entre los cibernautas, ya que deja en evidencia la vulnerabilidad en los espacios públicos y la creciente ola de violencia que abate al país norteamericano.
Papa León XIV declara a Carlo Acutis como el primer Santo milenial
El mundo tiene al primer Santo milenial: Carlo Acutis, canonizado por el Papa León XIV. Conocido como el “influencer de Dios” y patrono de Internet, murió a los 15 años tras crear un sitio web sobre milagros eucarísticos.
Carlo Acutis, considerado el primer santo milenial; manifestó desde niño la intención de vivir en santidad en cada acción.
Integró su interés por la tecnología con el servicio a los demás y su relación con Dios. Es así como creo una página web en la que documentaba milagros eucarísticos.
A Acutis se le atribuyen dos milagros, la curación en 2010 de un niño de 6 años en Brasil que no dejaba de vomitar. Mientras que, en Costa Rica, sanó a una niña que sufrió un accidente en bicicleta.
Junto a Acutis, el santo padre también canonizó a Pier Giorgio Frassati. El Papa León XIV, leyendo la fórmula en latín, los proclamó oficialmente santos a estos dos jóvenes que, con estilos de vida distintos, pero con un mismo amor por Cristo, ya eran considerados “santos de hecho” por muchos fieles.