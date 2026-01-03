Internacionales
Esta es la unidad élite que ejecutó la captura de Nicolás Maduro
La periodista Jennifer Jacobs, de CBS News, informó que la unidad élite Delta Force de Estados Unidos fue la encargada de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según Jacobs, funcionarios estadounidenses confirmaron que la operación se ejecutó la mañana del sábado.
Horas después, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, detalló que la acción militar involucró 150 aviones y helicópteros que ingresaron al centro de Caracas con sorpresa táctica.
De acuerdo con Caine, las fuerzas aislaron el área, realizaron la captura y respondieron a ataques durante la operación, regresando todas las aeronaves a la base.
Donald Trump publica primera fotografía de Nicolás Maduro tras su captura
La primera fotografía de Nicolás Maduro tras su captura fue publicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su perfil de Truth Social.
En la imagen, Maduro aparece esposado y con los ojos cubiertos dentro de una aeronave estadounidense, vistiendo ropa deportiva gris y sujetando una botella de agua, mientras es custodiado por personal militar.
Operadores de EE. UU. transportaron al líder venezolano a bordo del USS Iwo Jima.
Vicepresidenta de Venezuela exige prueba de vida de Maduro tras ataque militar de EE.UU.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en la madrugada de este sábado desconocer el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una «fe de vida» de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño.
«Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores», declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.
Minutos antes el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y su esposa tras lanzar un «ataque a gran escala» contra la nación caribeña.
«Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama», indicó Rodríguez en el audio.
La vicepresidenta es la primera en la línea de sucesión del poder en Venezuela.
Rodríguez reiteró que los «planes de defensa integral de la nación» quedan activos, después de que el gobierno de Maduro denunciara una «gravísima agresión militar» por parte de Estados Unidos y declarara un estado de excepción.
Las primeras explosiones en Caracas se escucharon cerca de las 02H00 (06H00 GMT), constataron periodistas de la AFP en la capital. Varias ciudades del país también fueron bombardeadas.
Donald Trump afirma que Nicolás Maduro fue «capturado y sacado» de Venezuela
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un «ataque a gran escala» contra la nación caribeña.
«Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país», dijo Trump en su red Truth Social.
El republicano también anunció una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.
Autoridades de Venezuela aún no se han pronunciado sobre la captura de Maduro, pero sí confirman bajas tras las operaciones militares de Estado Unidos en Venezuela.