Esta es la unidad élite que ejecutó la captura de Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en la madrugada de este sábado desconocer el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una «fe de vida» de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño.

«Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores», declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

Minutos antes el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y su esposa tras lanzar un «ataque a gran escala» contra la nación caribeña.

«Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama», indicó Rodríguez en el audio.

La vicepresidenta es la primera en la línea de sucesión del poder en Venezuela.

Rodríguez reiteró que los «planes de defensa integral de la nación» quedan activos, después de que el gobierno de Maduro denunciara una «gravísima agresión militar» por parte de Estados Unidos y declarara un estado de excepción.

Las primeras explosiones en Caracas se escucharon cerca de las 02H00 (06H00 GMT), constataron periodistas de la AFP en la capital. Varias ciudades del país también fueron bombardeadas.

