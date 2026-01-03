Internacionales
Argentina emite nueva guía nacional de vigilancia, prevención y control de tos ferina ante aumento de casos
El Gobierno de Argentina publicó este viernes una guía nacional que actualiza los criterios de detección, prevención y control de la coqueluche (tos ferina), con foco en la protección de los grupos más vulnerables y ante el aumento de casos en el país y la región en 2025.
El Ministerio de Salud de Argentina detalló en un comunicado que la guía, denominada «Coqueluche: vigilancia, prevención y control», busca fortalecer la respuesta sanitaria a esta enfermedad, por lo que está dirigida a equipos de salud, con especial énfasis en los del Primer Nivel de Atención, por su rol estratégico en la detección temprana, el control de contactos estrechos y la promoción de la vacunación.
«La coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa y prevenible por vacunación, que representa un riesgo significativo para los lactantes pequeños, el grupo con mayor morbimortalidad asociada», resaltó la cartera.
El Ministerio destacó la importancia del manejo clínico oportuno ante la sospecha de tos ferina, incluyendo el inicio inmediato del tratamiento antibiótico, la evaluación del riesgo, la derivación adecuada y el seguimiento de los contactos estrechos, como parte de una estrategia integral para reducir la transmisión y la gravedad de la enfermedad.
El documento también incluye la actualización de la Norma de Vigilancia Epidemiológica con nuevas definiciones y clasificaciones de caso, para la detección precoz y la unificación de criterios de estudio, abordaje y análisis en todo el país, así como la vacunación como principal herramienta de prevención y reducción de sus formas graves.
Para ello, la nueva herramienta refuerza la vacunación en embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación como estrategia clave para reducir la morbimortalidad en niños pequeños y la actualización de los esquemas de vacunación en todos los grupos objetivo, promoviendo el acceso en centros de salud habilitados y el abordaje territorial en comunidades con mayor vulnerabilidad.
También establece lineamientos para la vacunación en situación de brote y la recuperación de esquemas atrasados.
Festejos de Año Nuevo dejan más de 1,100 rescates en playas brasileñas de Río de Janeiro
Los festejos de Año Nuevo dejaron al menos 1,167 rescates de bañistas y un adolescente desaparecido en playas de la zona sur de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informó la prensa brasileña con base en datos del Departamento de Bomberos.
De acuerdo con el reporte, las celebraciones de Año Nuevo llevadas a cabo entre la mañana del 31 de diciembre pasado y la tarde del jueves 1 de enero de este año, estuvieron marcadas por un mar agitado que puso en riesgo la vida de las personas, pues la mayoría de los rescates se relacionó con el fuerte oleaje del océano Atlántico.
El mayor número de rescates se dio en Ipanema y Copacabana, que en el segundo caso registró al menos 396, en un contexto en que más de 2,6 millones de personas se reunieron en la franja costera para presenciar fuegos artificiales y espectáculos musicales de la tradicional celebración de Año Nuevo.
La Marina de Brasil emitió de manera previa una alerta por olas de hasta 2,5 metros, condición que se mantuvo con corrientes intensas que dificultaron la seguridad de los bañistas.
Un adolescente de 14 años, oriundo de la ciudad de Campinas, en el estado de Sao Paulo (sureste), desapareció en la zona de Copacabana desde la mañana del 31 de diciembre pasado previo a las celebraciones, pero las tareas de búsqueda continúan con apoyo de aeronaves, motos acuáticas, buzos, embarcaciones y drones.
Otro hombre que se ahogaba en la playa de Ipanema también fue rescatado en estado grave y se encuentra hospitalizado.
Esta es la unidad élite que ejecutó la captura de Nicolás Maduro
La periodista Jennifer Jacobs, de CBS News, informó que la unidad élite Delta Force de Estados Unidos fue la encargada de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según Jacobs, funcionarios estadounidenses confirmaron que la operación se ejecutó la mañana del sábado.
Horas después, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, detalló que la acción militar involucró 150 aviones y helicópteros que ingresaron al centro de Caracas con sorpresa táctica.
De acuerdo con Caine, las fuerzas aislaron el área, realizaron la captura y respondieron a ataques durante la operación, regresando todas las aeronaves a la base.
Donald Trump publica primera fotografía de Nicolás Maduro tras su captura
La primera fotografía de Nicolás Maduro tras su captura fue publicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su perfil de Truth Social.
En la imagen, Maduro aparece esposado y con los ojos cubiertos dentro de una aeronave estadounidense, vistiendo ropa deportiva gris y sujetando una botella de agua, mientras es custodiado por personal militar.
Operadores de EE. UU. transportaron al líder venezolano a bordo del USS Iwo Jima.