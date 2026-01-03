Festejos de Año Nuevo dejan más de 1,100 rescates en playas brasileñas de Río de Janeiro

El Gobierno de Argentina publicó este viernes una guía nacional que actualiza los criterios de detección, prevención y control de la coqueluche (tos ferina), con foco en la protección de los grupos más vulnerables y ante el aumento de casos en el país y la región en 2025.

El Ministerio de Salud de Argentina detalló en un comunicado que la guía, denominada «Coqueluche: vigilancia, prevención y control», busca fortalecer la respuesta sanitaria a esta enfermedad, por lo que está dirigida a equipos de salud, con especial énfasis en los del Primer Nivel de Atención, por su rol estratégico en la detección temprana, el control de contactos estrechos y la promoción de la vacunación.

«La coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa y prevenible por vacunación, que representa un riesgo significativo para los lactantes pequeños, el grupo con mayor morbimortalidad asociada», resaltó la cartera.

El Ministerio destacó la importancia del manejo clínico oportuno ante la sospecha de tos ferina, incluyendo el inicio inmediato del tratamiento antibiótico, la evaluación del riesgo, la derivación adecuada y el seguimiento de los contactos estrechos, como parte de una estrategia integral para reducir la transmisión y la gravedad de la enfermedad.

El documento también incluye la actualización de la Norma de Vigilancia Epidemiológica con nuevas definiciones y clasificaciones de caso, para la detección precoz y la unificación de criterios de estudio, abordaje y análisis en todo el país, así como la vacunación como principal herramienta de prevención y reducción de sus formas graves.

Para ello, la nueva herramienta refuerza la vacunación en embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación como estrategia clave para reducir la morbimortalidad en niños pequeños y la actualización de los esquemas de vacunación en todos los grupos objetivo, promoviendo el acceso en centros de salud habilitados y el abordaje territorial en comunidades con mayor vulnerabilidad.

También establece lineamientos para la vacunación en situación de brote y la recuperación de esquemas atrasados.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...