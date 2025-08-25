Cinco periodistas mueren en ataque israelí a hospital en Gaza

Cinco periodistas, incluidos colaboradores de The Associated Press, Reuters y Al Jazeera, murieron este lunes en un ataque israelí contra el Hospital Nasser en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, donde en total fallecieron 20 personas, informó la Defensa Civil palestina. Entre los fallecidos también se encuentra un miembro de la Defensa Civil.

El ataque, que involucró un dron explosivo seguido de bombardeos mientras se evacuaban a los heridos, golpea uno de los últimos centros sanitarios parcialmente operativos en la región, que ha sido blanco de ataques israelíes desde el inicio de la guerra en Gaza tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

La cadena Al Jazeera confirmó la muerte de su camarógrafo Mohamed Salama, mientras que Reuters reportó un periodista fallecido y otro herido. La Associated Press lamentó la muerte de Mariam Dagga, de 33 años, colaboradora visual de la agencia. Los otros dos periodistas fallecidos fueron identificados como Moaz Abu Taha y Ahmad Abu Aziz, según el sindicato de periodistas palestinos.

La ofensiva israelí, que ha dejado hasta ahora más de 1.200 muertos y 62.744 heridos en Gaza, ha generado condenas internacionales. La Asociación de la Prensa Extranjera exigió explicaciones inmediatas y pidió el cese de los ataques contra periodistas.

El ejército israelí reconoció haber atacado la zona del hospital y aseguró que no tiene como objetivo a los periodistas, además de anunciar una investigación preliminar. Sin embargo, las restricciones de acceso a Gaza dificultan la verificación independiente de las cifras y hechos reportados.

