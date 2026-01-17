Internacionales
Milei anuncia que fue invitado por Trump a unirse al «consejo de paz» para Gaza
El presidente argentino, Javier Milei, anunció este sábado que recibió una invitación del mandatario estadounidense, Donald Trump, para sumarse como miembro fundador del «consejo de paz» para Gaza anunciado el jueves pasado.
Al compartir una imagen de la carta de invitación, Milei escribió en X que será «un honor» acompañar la iniciativa presidida por el propio Trump e integrada además por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair.
La Casa Blanca indicó que el consejo de paz para Gaza abordará cuestiones como el «fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital».
«Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar», dijo el mandatario estadounidense en redes sociales al hacer el anuncio.
El ultraliberal Milei, un aliado de Trump en la región, escribió que «Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad y que promueven la paz y la libertad».
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también informó este sábado que recibió el viernes una invitación de Trump para formar parte del consejo.
Internacionales
Llegan primeros venezolanos deportados tras caída de Maduro
Un nuevo vuelo con 231 venezolanos deportados por Estados Unidos arribó el viernes al aeropuerto que sirve a Caracas, el primero tras la incursión militar que derrocó y capturó al mandatario Nicolás Maduro.
El 3 de enero fuerzas estadounidenses bombardearon la capital en una incursión en la que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados. Ambos se enfrentan a la justicia en Nueva York por narcotráfico.
Se trata del primer avión de bandera estadounidense con migrantes a bordo en volar al país tras el ataque militar del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país.
La aeronave salió desde Phoenix, Arizona, y aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana, cerca de las 10H30 locales (14H30 GMT), constató la AFP.
Los deportados llegan a Venezuela en el marco de un programa de repatriación que se mantuvo incluso en plena crisis entre ambos países cuando estaba Maduro al mando. Aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos arribaron durante todo el año pasado pese al despliegue militar ordenado por Trump.
Internacionales
Ecuador despliega 10,000 soldados para reforzar guerra contra el narcotráfico
Con fusiles y mochilas de campaña, 10,000 soldados fueron desplegados el pasado viernes en tres provincias costeras de Ecuador para fortalecer la lucha contra la violencia de grupos narcotraficantes.
El gobierno del presidente Daniel Noboa está decidido combatir con mano de hierro a las numerosas bandas, en momentos en los que el país toca cifras récord de asesinatos y otros delitos.
Cientos de soldados de fuerzas especiales llegaron al aeropuerto de Guayaquil para «reforzar los operativos de seguridad» en las vecinas provincias de Guayas (capital Guayaquil), Manabí y Los Ríos, dijo a la prensa el general Mauro Bedoya, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Allí se ha recrudecido la guerra de organizaciones narco que tienen nexos con carteles internacionales y se enfrentan entre sí por el negocio de la droga.
Ecuador era hasta hace una década un país tranquilo, pero se transformó en el más violento de la región con 52 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2025, uno cada hora, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Según Bedoya, vuelos con militares también aterrizaron en Manta, principal puerto pesquero del país con altos «índices de violencia».
En medio de un inicio de año con un pico de homicidios, Noboa suspendió sus vacaciones y se reunió de urgencia y a puerta cerrada con ministros del área de seguridad y jefes militares y policiales en la sede presidencial, constataron periodistas de la AFP.
El centro colonial de Quito permanece con una fuerte vigilancia.
«La cárcel o el infierno para todo aquel que ponga en riesgo la seguridad», afirmó el ministerio de Defensa en un comunicado.
El titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo, también ordenó que el alto mando castrense opere por tiempo indefinido desde Guayaquil, donde militares inspeccionan los puertos marítimos, estratégicos para el narco.
Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína.
Internacionales
Desaparece de los radares en Indonesia un avión con 11 personas a bordo
Las autoridades indonesias buscan este sábado un pequeño avión con 11 personas a bordo, con el que perdió el contacto cuando sobrevolaba el este del país, indicaron a AFP responsables de los equipos de rescate.
El avión turbopropulsado, perteneciente a la aerolínea Indonesia Air Transport, viajaba hacia Macasar, en el sur de la isla de Célebes, tras haber despegado de Yogyakarta, en la isla de Java. A bordo iban tres pasajeros y ocho tripulantes.
El contacto se perdió poco después de las 13h hora local (06H00 GMT).
El avión es un ATR 42-500, según ATR, el fabricante francés de este tipo de aparatos de transporte regional turbopropulsados, con sede en Toulouse.
«Los expertos de ATR están totalmente implicados en colaborar con las autoridades indonesias y la compañía», indicó en un comunicado la empresa francesa.
El jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, Muhammad Arif Anwar, declaró que sus equipos fueron desplegados en una zona montañosa de la región de Maros, a unos 42 km de Macasar, en base a la última posición conocida del aparato.
El Ejército del Aire, la policía y voluntarios participan en las búsquedas, añadió.
Por su extensión y su carácter insular, Indonesia depende mucho del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin ningún superviviente.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.