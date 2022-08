Astronauta de origen salvadoreño, emocionado y nervioso a un mes de su primer viaje espacial

Tres oficiales bomberiles resultaron heridos y al menos 15 personas fueron desplazados luego de que un incendio de gran magnitud se extendiera por varias casas de Staten Island.

El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo que las llamaradas se iniciaron antes de las 10:00 de la noche del sábado en un edificio de dos pisos en 80 Pitney Avenue y propagó rápidamente a las casas más cercanas.

Los equipos de rescate se apersonaron a cuatro minutos del reporte inicial y 140 bomberos llegaron para controlar el fuego.

El jefe de bomberos declaró que tres de los 140 bomberos resultaron lesionados, pero con heridas leves.

Ninguno de los vecinos del lugar resultó lesionado, sin embargo, 15 residentes fueron desplazados y recibiendo ayuda de la Cruz Roja Americana.

“Podría haber sido mucho peor, los edificios en la parte trasera, hay cuatro edificios en la parte trasera donde se derrite el revestimiento y un edificio en el lado izquierdo del edificio original del incendio donde también se derrite el revestimiento”, informó Kevin Woods, jefe del FDNY.

Un hombre estaba recogiendo el pedido de una pizza cuando se desataron las llamas y se acercaron para ofrecer ayuda.

“Salí por el extremo derecho y vi lo que parecía una hoguera fuera de control”, expresó Mark Keane.

A medida que amanecía, las familias, amigos y vecinos de los afectados por el incendio estaban sorprendidos por el daño que dejó el fuego a su paso.

“Les dije que su casa estaba en llamas. Mi hermana estaba devastada y mi hermano estaba devastado”, dijo Aggie Catalino, pariente de uno de los propietarios.

Para Catalino, la casa de su hermana quedó destruida. La mujer se habría ido de vacaciones el fin de semana y están tratando de recoger lo que queda en su vivienda.

“Está todo mojado. Muchas cosas están colgando. Está destruido. Muchas cosas están destruidas”, manifestó Catalino.

