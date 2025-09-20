Internacionales
Así pasó desapercibido el rifle utilizado en el asesinato de Charlie Kirk
Las autoridades de Utah hallaron en una zona boscosa el arma utilizada en el asesinato de Charlie Kirk: un rifle Mauser modelo 98, de fabricación alemana y varias décadas de antigüedad. Según los fiscales, el arma, de calibre .30-06, habría pertenecido al abuelo del sospechoso Tyler Robinson. Aún no se ha esclarecido cómo llegó a sus manos ni si pudo ser rastreada, ya que algunos ejemplares de esa época ingresaron a Estados Unidos antes de que las leyes exigieran números de serie.
El Mauser 98 es un rifle de cerrojo, que requiere recarga manual entre cada disparo, a diferencia de las armas semiautomáticas modernas. Exagentes de la ATF señalaron que es inusual que un fusil tan antiguo sea usado en delitos, aunque puede ser idóneo para ataques de tipo francotirador, dado que pasa desapercibido en estados como Utah.
Tras las guerras mundiales, los rifles Mauser se volvieron relativamente comunes en EE.UU. y todavía se pueden adquirir en armerías, casas de empeño o ferias de armas, con opciones de modernización como miras telescópicas y culatas adaptables.
Internacionales
Bomberos y militares luchan contra dos grandes incendios en España
Galicia enfrenta este sábado dos incendios forestales que han arrasado más de 1.600 hectáreas, en medio de un periodo de altas temperaturas y condiciones secas al final del verano.
En la provincia de Lugo, 82 brigadas y 25 aviones cisterna combaten un fuego iniciado el jueves que ha destruido 1.400 hectáreas, según informó el gobierno regional. En la vecina provincia de Ourense, 34 brigadas y 17 aviones intentan controlar otro incendio que ha afectado unas 240 hectáreas.
Ambos incendios fueron clasificados como de Nivel 2 por representar riesgo para la población y áreas urbanizadas. Decenas de personas fueron evacuadas el viernes por la noche, aunque la mayoría ya ha regresado a sus hogares. Se espera que la bajada de temperaturas y la posible lluvia de este sábado ayuden en las labores de extinción.
Este verano, los incendios han azotado con fuerza el oeste y noroeste de España y Portugal, dejando cuatro muertos en cada país y quemando 330.000 hectáreas en España y cerca de 250.000 en Portugal, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).
Internacionales
Trágico accidente acaba con la vida de una pareja y sus hijos
Un fatal accidente automovilístico registrado la madrugada del 16 de septiembre en Cancún, Quintana Roo, dejó un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas cuatro integrantes de una familia originaria de Nuevo León.
De acuerdo con medios locales, el percance ocurrió en la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Cancún, cuando dos camionetas colisionaron de frente. Entre las víctimas se encontraban los médicos Érika Lizeth González Garza y Francisco Gabriel Simental Ochoa, así como sus dos pequeños hijos: un bebé de dos meses y otro de dos años.
Familiares relataron que la pareja y sus hijos regresaban de asistir a una boda y se dirigían al aeropuerto para volver a Monterrey. La tragedia coincidió con una fecha significativa para ellos, ya que Érika y Francisco cumplían ese mismo día tres años de casados; su boda se celebró el 16 de septiembre de 2022 en Monterrey, ciudad donde iniciaron su vida en común.
La noticia ha causado profunda consternación en Nuevo León y Quintana Roo, donde colegas, amigos y familiares han expresado su dolor, recordándolos como una pareja unida, trabajadora y dedicada tanto a su familia como a su profesión.
Internacionales
Tyler Robinson habría vuelto al lugar del asesinato mientras las autoridades lo buscaban por la muerte de Charlie Kirk
Autoridades locales, estatales y federales desplegaron un amplio operativo en Orem, Utah, horas después del asesinato de Charlie Kirk. Sin que lo supieran los agentes, el presunto tirador, Tyler Robinson, permanecía cerca de la escena del crimen e incluso regresó para intentar recuperar el arma con la que presuntamente disparó.
Según documentos judiciales obtenidos por People, Robinson huyó del campus de la Universidad Estatal de Utah tras el ataque, pero volvió ese mismo día para buscar el rifle, que estaba envuelto en una toalla y escondido a menos de 150 metros del lugar de los hechos. Durante mensajes de texto con su pareja, Robinson habría confesado el crimen y detallado que vigilaba la zona para recuperar el arma, que había pertenecido a su abuelo.
La fiscalía informó que el arma y la toalla fueron recuperadas y contenían ADN del acusado. El 16 de septiembre, Robinson fue formalmente imputado por siete cargos, incluido homicidio agravado, y se encuentra detenido sin derecho a fianza. Las autoridades anunciaron que solicitarán la pena de muerte en el caso.