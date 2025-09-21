Chubascos y tormentas en distintos sectores del país, principalmente durante el día

El Ministerio de Medio Ambiente pronostica para este día cielos nublados y la presencia de chubascos y tormentas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento ocasionales, principalmente en horas diurnas y al inicio de la noche.

Por la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias cerca del mediodía en la franja volcánica. A partir de la tarde, las precipitaciones se extenderán a la cadena montañosa y los valles de la zona norte, intensificándose hacia el final de la jornada. En horas tempranas de la noche, las tormentas continuarán en la zona norte y en algunos sectores de oriente.

El viento se mantendrá entre 9 y 18 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h durante las tormentas. Las temperaturas estarán ligeramente más frescas que lo habitual en el día y se percibirán agradables en la noche y madrugada. La actividad lluviosa será provocada por el paso de una onda tropical, sumada a la humedad proveniente del Pacífico y el apoyo de sistemas en capas altas.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...