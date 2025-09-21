Nacionales
ANDA finaliza reparación del Sistema Zona Norte y anuncia restablecimiento gradual del servicio de agua
El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Dagoberto Arévalo, confirmó este domingo la finalización de los trabajos de reparación en el Sistema Zona Norte, tras concluir exitosamente la fase de pruebas hidráulicas finales.
Arévalo explicó que esta etapa permitió verificar la estabilidad de la presión y el buen funcionamiento de la nueva infraestructura, lo que garantiza que el sistema opere de forma segura y sin fallas. El funcionario anunció que el restablecimiento del servicio de agua potable será progresivo durante este domingo y el lunes, a medida que las tuberías se llenen, priorizando las zonas más alejadas.
La intervención incluyó cinco fases: estabilización del terreno y adecuaciones eléctricas, retiro del tramo dañado, desmontaje de la antigua estructura de soporte, construcción de una nueva estructura e instalación de 48 pulgadas de tubería, y finalmente, las pruebas hidráulicas que confirmaron el éxito de la obra.
«Nuestro compromiso es restablecer el servicio lo más pronto posible, con seguridad y durabilidad para las familias salvadoreñas», reiteró Arévalo.
Nacionales
Septiembre acumula 15 días sin homicidios
Septiembre suma 15 días sin homicidios en El Salvador, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC). La institución informó a través de su cuenta de X que el sábado 20 de septiembre cerró sin asesinatos en todo el territorio nacional, manteniendo la tendencia de jornadas libres de violencia.
De acuerdo con el reporte, los días sin homicidios en lo que va del mes son: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 y 20. En el acumulado de 2025, el país contabiliza 219 días sin muertes violentas.
Las estadísticas también destacan que meses anteriores registraron cifras históricas: 25 días sin homicidios en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio, 29 en julio y 27 en agosto, sumando un total de 1,017 días sin asesinatos desde la implementación de las medidas de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Las autoridades atribuyen estos resultados a los constantes patrullajes de la PNC y la Fuerza Armada, que han contribuido a mantener un entorno de seguridad que coloca a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental.
Nacionales
Chubascos y tormentas en distintos sectores del país, principalmente durante el día
El Ministerio de Medio Ambiente pronostica para este día cielos nublados y la presencia de chubascos y tormentas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento ocasionales, principalmente en horas diurnas y al inicio de la noche.
Por la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias cerca del mediodía en la franja volcánica. A partir de la tarde, las precipitaciones se extenderán a la cadena montañosa y los valles de la zona norte, intensificándose hacia el final de la jornada. En horas tempranas de la noche, las tormentas continuarán en la zona norte y en algunos sectores de oriente.
El viento se mantendrá entre 9 y 18 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h durante las tormentas. Las temperaturas estarán ligeramente más frescas que lo habitual en el día y se percibirán agradables en la noche y madrugada. La actividad lluviosa será provocada por el paso de una onda tropical, sumada a la humedad proveniente del Pacífico y el apoyo de sistemas en capas altas.
Nacionales
PNC captura a traficante de drogas en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este sábado la captura de Melvin Emmanuel Martínez Pérez, de 22 años, por delitos relacionados con drogas en San Salvador.
El arresto fue realizado por elementos de las Fuerzas Especiales en la calle El Progreso de la colonia Juanita, en el municipio de Mejicanos. Durante la intervención, los agentes incautaron varias porciones de marihuana.
Martínez Pérez será remitido a los tribunales correspondientes, acusado del delito de posesión y tenencia de drogas.