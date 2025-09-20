Internacionales -deportes
Juventus cede sus primeros puntos en la Serie A tras empate ante Hellas Verona
La Juventus de Turín dejó escapar sus primeros puntos en la Serie A al empatar 1-1 en su visita al Hellas Verona, en la cuarta fecha del campeonato italiano. Con este resultado, el equipo sigue como líder con diez puntos, aunque el Nápoles, segundo con nueve, puede superarlo si vence el lunes al Pisa.
El equipo dirigido por Igor Tudor comenzó fuerte y abrió el marcador al minuto 19 con un disparo raso desde fuera del área de Francisco Conceiçao. Sin embargo, el Verona igualó antes del descanso (44’) mediante un penal convertido por Gift Orban, en una acción que generó polémica. En el segundo tiempo, la Juventus perdió protagonismo y vio anulado un gol de Suat Serdar (67’) por fuera de juego tras revisión del VAR.
Tudor cuestionó la decisión del árbitro de conceder el penal y afirmó que Orban debió ser expulsado por un codazo sobre Federico Gatti. «Nos faltó energía, pero nada que reprochar a mis jugadores, dieron todo lo que tenían», agregó el técnico croata.
Este sábado, el AC Milan enfrentará al Udinese en el cierre de la jornada.
Flick: “Algún día Lamine Yamal ganará el Balón de Oro”
El técnico del Barcelona, Hansi Flick, evitó este sábado asegurar que Lamine Yamal se llevará el Balón de Oro, aunque confía en que «algún día» lo logrará. «Algún día veremos a Lamine ganar el Balón de Oro. Estamos nominados y cualquiera de los que está nominado se lo merece. Hay que estar ahí y mostrar respeto a los ganadores», señaló el entrenador en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Getafe, el domingo.
Flick también se mostró cauteloso sobre el regreso de Yamal, que sufre molestias en el pubis: «Con Lamine tenemos que esperar, hay que ir día a día». Además, el técnico alemán confirmó que no podrá contar con Alejandro Balde ni con Gavi por problemas físicos, además de Yamal.
En cuanto a Marcus Rashford, quien anotó sus dos primeros goles con el club en la victoria por 2-1 ante Newcastle en la Liga de Campeones, Flick aseguró que lo impulsará al máximo. «Creo totalmente en su calidad, pero siempre tienes que trabajar duro y mejorar cada día. Tiene que aprender lo que necesitamos de él, lo voy a impulsar al 100 por ciento, y también apoyarlo», afirmó.
Real Madrid mantiene el invicto y supera al Espanyol en el Bernabéu
El Real Madrid continúa su marcha perfecta en LaLiga tras vencer este sábado al Espanyol por 2-0 en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la quinta jornada. Con este triunfo, los blancos se colocan provisionalmente cinco puntos por encima del FC Barcelona, que enfrentará al Getafe este domingo.
El primer tanto llegó al minuto 22, obra del central brasileño Éder Militao con un potente remate que sorprendió al portero serbio Marko Dmitrović. La ventaja se amplió en el arranque del segundo tiempo gracias a un gol del francés Kylian Mbappé, que sigue consolidando su efectividad al marcar su quinto tanto en LaLiga y sumar otros dos en la Champions League.
El Real Madrid llega a otra semana destacada, luego de imponerse al Olympique de Marsella (2-1) el martes pasado en su debut en la Liga de Campeones. Por su parte, el Espanyol, que sufrió su primera derrota del curso, queda tercero con diez puntos, a la espera de los resultados de los demás equipos de la zona alta.
El conjunto visitante apostó por un planteamiento defensivo en el primer tiempo, manteniendo las líneas juntas y buscando el contragolpe, lo que generó algunos sustos a Thibaut Courtois. Sin embargo, el plan se desmoronó ante la precisión de los remates del Madrid, mientras Dmitrović pudo haber reaccionado mejor en ambos goles, especialmente en el potente disparo de Militao que abrió el marcador.