La Juventus complica su clasificación a Champions tras caer ante el Parma

Las dudas sobre la participación del español Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Madrid se intensifican con el paso de las horas en la Caja Mágica, donde se espera con expectativa la rueda de prensa del número tres del mundo, prevista para este jueves.

El murciano se convirtió en el principal tema de conversación en los pasillos del recinto madrileño tras finalizar el pasado domingo con molestias en el muslo derecho, durante la final del ATP de Barcelona que perdió ante el danés Holger Rune.

Desde su llegada a Madrid, Alcaraz ha evitado los entrenamientos y se ha limitado a asistir a eventos. El lunes participó en la gala de los Premios Laureus, el martes presentó su documental en una plataforma de streaming, y este miércoles acudió a un acto en el centro de la capital como embajador de una marca, cancelando nuevamente su práctica.

La incógnita sobre su estado físico persiste. El doble campeón en Madrid (2022 y 2023) sigue sin tomar la raqueta y mantiene en vilo a los aficionados, a la espera de los resultados de las pruebas médicas realizadas el martes para determinar el alcance de su lesión en el aductor.

«Creo y confío en que no va a ser nada grave. Mañana (martes) me hago pruebas, mis sensaciones son positivas», declaró Alcaraz durante la gala del lunes. Sin embargo, el martes moderó su optimismo: «Físicamente me encuentro bien. Hemos hecho pruebas y vamos a ver cómo salen. Dolores ya he sentido previamente y he podido jugar con ellos. Vamos a ver si no es gran cosa y me permite disfrutar de Madrid. Aún estamos a la espera».

Recuerdo de 2024

Su situación actual ha traído a la memoria lo ocurrido en 2023, cuando también llegó a Madrid con problemas físicos. Aquel año forzó su participación en el único torneo europeo sobre tierra batida que jugó antes de Roland Garros, y cayó eliminado en cuartos de final ante el ruso Andrey Rublev, afectado por una lesión en el antebrazo derecho.

Pese a que su actual temporada en arcilla había arrancado con fuerza —incluida una destacada victoria en Montecarlo hace dos semanas—, las molestias reaparecieron durante el Conde de Godó, justo el último día del torneo.

Ante esta situación, el director del torneo madrileño, Feliciano López, intentó calmar los ánimos: «Entiendo que está bien y que lo de Barcelona fueron solo unas molestias que no le impiden jugar en Madrid», declaró el martes durante la presentación del documental de Alcaraz.

No obstante, los rumores en la Caja Mágica crecieron este miércoles y varios medios ya contemplan como probable su baja del torneo. Incluso dentro de la organización, se percibe cierta preocupación de que el murciano no pueda competir este fin de semana.

Si finalmente decidiera jugar, Alcaraz debutaría el sábado contra el ganador del duelo entre el japonés Yoshihito Nishioka y el belga Zizou Bergs.

Pero hasta el jueves no habrá confirmación oficial sobre su presencia.

