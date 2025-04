Barcelona 4-3 Celta: Raphinha se queda con media Liga

Tras varias semanas con rumores y especulaciones, la UEFA ha confirmado este miércoles a la banda de Nu Metal, Linkin Park, como la encargada del show de apertura de la gran final de la Champions League 2024-2025 en Múnich, Alemania.

La banda también compartió el video con el que la UEFA confirmó su participación, dejando las pistas de un posible tema oficial producido por Linkin Park y retomando como base el tradicional himno de la Champions League.

See you at the @ChampionsLeague final in Munich. Tune in to the #PepsiKickOffShow on May 31st, 2025. pic.twitter.com/vYjkkyjWUo

— LINKIN PARK (@linkinpark) April 16, 2025