Nacionales
PNC captura a traficante de drogas en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este sábado la captura de Melvin Emmanuel Martínez Pérez, de 22 años, por delitos relacionados con drogas en San Salvador.
El arresto fue realizado por elementos de las Fuerzas Especiales en la calle El Progreso de la colonia Juanita, en el municipio de Mejicanos. Durante la intervención, los agentes incautaron varias porciones de marihuana.
Martínez Pérez será remitido a los tribunales correspondientes, acusado del delito de posesión y tenencia de drogas.
Motociclista muere tras chocar contra rastra
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un fatal accidente de tránsito ocurrido la tarde de este sábado en el occidente del país, en el que un motociclista perdió la vida tras impactar contra una rastra.
El percance se registró en el kilómetro 77 de la carretera que conduce de Acajutla hacia Sonsonate Oeste.
Agentes de la PNC llegaron al lugar para indagar las causas del siniestro y regular el tráfico, ya que la vía fue cerrada parcialmente.
Denuncian venta ilegal de cerveza durante partido de Águila contra Alianza
En redes sociales se denunció que el viernes algunos vendedores ofrecieron cerveza durante el partido entre Águila y Alianza en el estadio Cuscatlán, a pesar de que su venta está prohibida en recintos deportivos.
La restricción de bebidas alcohólicas se mantiene desde el Torneo Apertura 2023, como parte de las medidas para garantizar la seguridad y promover un ambiente familiar en los estadios, tras los desórdenes ocurridos en el pasado.
La normativa fue implementada luego de la tragedia del 20 de mayo de 2023, cuando nueve personas murieron en una estampida humana en el Cuscatlán.
Exceso de velocidad provoca choque contra chalet y deja dos lesionados
Dos personas resultaron lesionadas la mañana de este sábado en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 164 de la carretera Ruta de Paz, en el cantón El Triunfo, distrito de San Francisco Gotera, Morazán.
Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor de un vehículo perdió el control por manejar a excesiva velocidad e impactó contra un chalet. Una mujer y un joven de 17 años que se encontraban en el lugar sufrieron lesiones leves y fueron trasladados a un hospital.
Autoridades permanecen en la zona realizando las investigaciones correspondientes y orientando el tráfico para evitar nuevos percances.