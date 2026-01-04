Internacionales
Así es la prisión federal donde está preso Nicolás Maduro
El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), la prisión federal de Nueva York donde está preso Nicolás Maduro, ha albergado a reclusos tan notorios como Joaquín «El Chapo» Guzmán, el rapero Sean ‘Diddy’ Combs y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Situado en el distrito de Brooklyn se la ha llegado a llamar un «infierno en la Tierra». Es una de las cárceles de peor reputación de la ciudad junto con la de Rikers.
En la única prisión federal de Nueva York, sus alrededor de 1 mil 200 reclusos esperan ser juzgados en tribunales federales, desde que cerró el Centro Correccional Metropolitano en el sur de Manhattan.
Una antigua presa, la británica Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual ya fallecido Jeffrey Epstein, denunció condiciones «inhumanas, crueles y degradantes» en el MDC y comparó su celda con la del psicópata ‘Hannibal Lecter’ en ´El silencio de los inocentes´.
Nike agota conjunto deportivo tras difundirse imágenes de la captura de Nicolás Maduro
La marca deportiva Nike agotó el conjunto que vestía el dictador Nicolás Maduro al momento de su captura por fuerzas estadounidenses.
Tras difundirse las imágenes del arresto, usuarios identificaron el conjunto Nike Tech, compuesto por sudadera y jogger, lo que generó un repunte inmediato en la demanda y dejó el outfit sin stock en la tienda oficial.
El hecho se volvió viral en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron al inusual impacto comercial generado por las imágenes del operativo.
Nicolás Maduro es trasladado a Nueva York
El presidente venezolano Nicolás Maduro aterrizó este sábado en suelo estadounidense y fue trasladado a Nueva York, donde será imputado formalmente por cargos de tráfico de drogas.
Maduro, extraído de Caracas junto a su esposa Cilia Flores en medio de un bombardeo en la madrugada del sábado, aterrizó por la tarde en el aeropuerto Stewart International, al norte de Nueva York.
A Maduro se le vio rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla del avión del gobierno estadounidense. Fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.
De allí, fue trasladado en helicóptero a Manhattan donde lo esperaba un importante contingente policial, según imágenes de la AFP.
El mandatario venezolano será llevado a las instalaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y luego a la prisión Metropolitan Detention Center, en Brooklyn.
Maduro debe comparecer en una fecha aún no precisada ante un juez de Nueva York para responder por las acusaciones de narcotráfico y terrorismo.
Por su captura el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares.
Misión de la ONU dice que Maduro también debe rendir cuentas por «crímenes de lesa humanidad»
«La ilegalidad del ataque» estadounidense en Venezuela no debe impedir que Nicolás Maduro responda por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad atribuidos a su gobierno, estimó el sábado una misión de la ONU.
Esta misión, creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no habla oficialmente en nombre de la organización, señaló en un comunicado que es esencial garantizar que el Maduro responda por estas violaciones, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura.
«El prolongado historial del gobierno de Maduro en la comisión de graves violaciones de derechos humanos no justifica una intervención militar de los Estados Unidos que vulnere el derecho internacional», afirmó Alex Neve, experto miembro de la Misión de Determinación de los Hechos, citado en el comunicado.
«De igual modo, la ilegalidad del ataque estadounidense no disminuye en modo alguno la clara responsabilidad de los funcionarios venezolanos, incluido el señor Maduro, por años de represión y violencia que constituyen crímenes de lesa humanidad. El pueblo venezolano necesita y merece soluciones que cumplan plenamente con el derecho internacional», agregó.
El presidente Donald Trump anunció este sábado que fuerzas estadounidenses derrocaron y capturaron a Maduro tras intensos bombardeos militares sobre Venezuela.
Maduro llegó el sábado a una base militar en las afueras de Nueva York y deberá responder ante la justicia por cargos de narcotráfico y terrorismo.
Trump señaló que Estados Unidos «gobernará» Venezuela hasta que haya una «transición pacífica».
«Dada la intervención militar de los Estados Unidos y la aprehensión de Nicolás Maduro, según lo indicado por la administración estadounidense, por cargos de ‘narcoterrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos’, la Misión subraya la necesidad de mantener el foco en las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos contra la población venezolana», secundó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.
La Misión expresó también su «profunda preocupación por el riesgo de que se produzcan nuevas y graves violaciones de derechos humanos en los próximos días y semanas, en un contexto de elevada volatilidad».