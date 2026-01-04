Nacionales
Él era David Peñate, joven que murió en fatal accidente en Santa Ana
Un hombre identificado como David Peñate, de 30 años, falleció la tarde del sábado tras verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera, a la altura del sector conocido como Las Cruces, en Santa Ana.
En el percance, Peñate se conducía en un pick up y el hecho también dejó varias personas lesionadas. Al lugar se hicieron presentes las autoridades para realizar el procedimiento correspondiente.
La muerte del joven ha causado pesar entre familiares, amigos y miembros de la comunidad, que lamentan la pérdida de una vida en el departamento de Santa Ana.
#CRONIO #ADVERTENCIA 🔞🚨 Un pick up volcó sobre la carretera hacia Los Naranjos, a la altura del sector conocido como Las Cruces, en Santa Ana.
🔞🚨 ➡️ Video fuerte: https://t.co/uZj1VPicNp
Fotos:… pic.twitter.com/fyXOY9xHd2
Claudia Ortiz cuestiona operación para detener a Maduro
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
Reportan varios lesionados tras fuerte accidente de tránsito en la carretera Troncal del Norte
Varias personas resultaron lesionas tras un accidente de transito ocurrido sobre le kilometro tres de la carretera Troncal del Norte, en San Salvador Centro, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).
Según el informe de la PNC, en el percance se vieron involucrados un camión de carga pesada y un microbús de la ruta 38 B.
«El conductor de un camión de carga pesada no respetó la luz roja del semáforo y colisionó contra un microbús de la ruta 38 B. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital», detalló la institución de seguridad.
El microbús fue retirado del lugar y las autoridades piden precaución si transita por la zona. «Nuestros policías se mantienen en el lugar para esclarecer los hechos», indica la PNC.
Sismo de magnitud 5.0 es percibido por la población
Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informaron sobre un sismo sensible para la población.
De acuerdo con el reporte del MARN, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.0 grados en la escala de Richter.
Según la institución, el epicentro se localizó frente a la costa de La Unión, a 85.0 kilómetros al sur de Playa Las Tunas.