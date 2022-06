Adolescente convenció a su novio para que asesinara a sus padres adoptivos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró el martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el ataque con misiles en el centro comercial de la localidad ucraniana de Kremenchuk debe reconocerse como un acto terrorista.

“Sugiero que se haga una declaración, que se tome la decisión de que se trata de un acto terrorista. Y que se investigue de forma independiente toda la información necesaria, y que se verifique realmente si se trató de un ataque desde el territorio de Rusia”, indicó Zelensky ante el Consejo.

Zelensky ha recordado que, desafortunadamente, la ONU no tiene una base legal para designar el significado de un estado terrorista. “De una forma u otra, es necesario garantizar este estatus legalmente a nivel de la ONU y castigar a cualquier estado terrorista”, dijo, según ha recogido la agencia de noticias UNIAN.

🇺🇦 @ZelenskyyUa: “Only totally insane terrorists, who should have no place on earth, can strike missiles at civilian objects. #Russia must be recognized as a state-sponsor of terrorism. The world can and therefore must stop #Russian terror.”



