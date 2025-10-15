Nacionales -deportes
La Selecta cae ante Guatemala y complica su camino al Mundial 2026
El Salvador prácticamente se despidió de la carrera hacia el Mundial de Norteamérica 2026, tras sufrir una nueva derrota en casa. La Selecta perdió 0-1 ante Guatemala en el Estadio Cuscatlán, resultado que reaviva las aspiraciones de los chapines y deja a los salvadoreños en el fondo del grupo clasificatorio.
Con esta caída, El Salvador se mantiene con tres puntos, los únicos obtenidos en la primera jornada, sin haber logrado aprovechar su condición de local en ningún encuentro.
El ambiente previo al partido fue de alta intensidad. Desde horas antes, las gradas del Cuscatlán se llenaron de cánticos, banderas y un ambiente de rivalidad que muchos catalogaron como un “clásico”, donde incluso los himnos nacionales se vivieron con tensión.
El duelo fue más una batalla que un partido. Faltaron ideas tácticas y sobraron las fricciones. El técnico Hernán “Bolillo” Gómez presentó cuatro variantes en su once titular, apostando por un esquema 4-2-3-1 con las incorporaciones de Marcelo Díaz, Joshua Pérez, Jairo Henríquez y Nathan Ordaz. Este último protagonizó las primeras llegadas de peligro, pero sin concretar.
Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, se mostró más ordenada defensivamente y apostó al contragolpe. En la primera mitad no registró disparos directos al arco, aunque resistió los intentos salvadoreños. La oportunidad más clara llegó al minuto 31, cuando un cabezazo de Sibrián se estrelló en el travesaño.
El panorama cambió al inicio del complemento. Apenas al minuto 46, un descuido defensivo permitió a Óscar Santís anotar el único tanto del encuentro con un disparo cruzado que venció al portero Mario González. El silencio invadió el Cuscatlán mientras los guatemaltecos celebraban con euforia.
El Salvador intentó reaccionar con los ingresos de Enrico Dueñas y Rafael Tejada, pero el cansancio y la falta de claridad impidieron el empate. Incluso una jugada polémica en el minuto 75, en la que Tejada cayó dentro del área, no fue sancionada por el árbitro.
En los últimos minutos, Guatemala se replegó y defendió su ventaja con orden, asegurando tres puntos vitales para mantenerse con vida en la eliminatoria.
La Selecta, por su parte, cerrará su participación en noviembre, cuando visite a Surinam y Panamá, aunque sus opciones de clasificación ya son prácticamente nulas.
El apoyo de la afición salvadoreña a La Selecta se mantiene firme. A pesar de las dos derrotas consecutivas en el Estadio Cuscatlán, los hinchas agotaron por completo las entradas para el partido contra Guatemala.
El respaldo masivo refleja la pasión de los salvadoreños por su selección, que se prepara para uno de los clásicos más intensos de Centroamérica. El encuentro representa una oportunidad para que El Salvador recupere confianza y sume puntos que lo acerquen a sus aspiraciones mundialistas.
Actualmente, Panamá y Surinam lideran el Grupo A con cinco unidades cada uno, mientras que El Salvador se ubica tercero con tres puntos y Guatemala cierra la tabla con dos.
La tecnología de fuera de juego semiautomático (SAOT, por sus siglas en inglés) confirmó que el gol anotado por Panamá ante El Salvador sí debió ser anulado por posición adelantada.
El tanto, que generó polémica entre aficionados y analistas, fue revisado mediante este sistema, el cual reveló que el jugador panameño que intervino en la jugada estaba en posición ilícita al momento de recibir el balón.
El sistema SAOT, implementado recientemente en competiciones internacionales para aumentar la precisión en decisiones arbitrales, utilizó sensores y tecnología de seguimiento para determinar con claridad la posición del jugador en cuestión.
Tras el análisis, se concluyó que el gol vulneró las reglas del fuera de juego, lo que ha reavivado el debate sobre el uso del VAR y la tecnología en el fútbol.
A pesar de la evidencia técnica, el tanto fue convalidado en su momento por el equipo arbitral, lo que ha generado críticas hacia la actuación arbitral y ha llevado a algunos sectores a pedir mayor capacitación y coordinación entre el VAR y la tecnología SAOT.
Este incidente podría tener repercusiones importantes en el desarrollo de la eliminatoria, ya que el resultado afectó directamente a la clasificación de ambos equipos.