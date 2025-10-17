Jorge “Mágico” González se unirá al equipo de leyendas del FC Barcelona en el Clásico ante el Real Madrid

El Salvador prácticamente se despidió de la carrera hacia el Mundial de Norteamérica 2026, tras sufrir una nueva derrota en casa. La Selecta perdió 0-1 ante Guatemala en el Estadio Cuscatlán, resultado que reaviva las aspiraciones de los chapines y deja a los salvadoreños en el fondo del grupo clasificatorio.

Con esta caída, El Salvador se mantiene con tres puntos, los únicos obtenidos en la primera jornada, sin haber logrado aprovechar su condición de local en ningún encuentro.

El ambiente previo al partido fue de alta intensidad. Desde horas antes, las gradas del Cuscatlán se llenaron de cánticos, banderas y un ambiente de rivalidad que muchos catalogaron como un “clásico”, donde incluso los himnos nacionales se vivieron con tensión.

El duelo fue más una batalla que un partido. Faltaron ideas tácticas y sobraron las fricciones. El técnico Hernán “Bolillo” Gómez presentó cuatro variantes en su once titular, apostando por un esquema 4-2-3-1 con las incorporaciones de Marcelo Díaz, Joshua Pérez, Jairo Henríquez y Nathan Ordaz. Este último protagonizó las primeras llegadas de peligro, pero sin concretar.

Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, se mostró más ordenada defensivamente y apostó al contragolpe. En la primera mitad no registró disparos directos al arco, aunque resistió los intentos salvadoreños. La oportunidad más clara llegó al minuto 31, cuando un cabezazo de Sibrián se estrelló en el travesaño.

El panorama cambió al inicio del complemento. Apenas al minuto 46, un descuido defensivo permitió a Óscar Santís anotar el único tanto del encuentro con un disparo cruzado que venció al portero Mario González. El silencio invadió el Cuscatlán mientras los guatemaltecos celebraban con euforia.

El Salvador intentó reaccionar con los ingresos de Enrico Dueñas y Rafael Tejada, pero el cansancio y la falta de claridad impidieron el empate. Incluso una jugada polémica en el minuto 75, en la que Tejada cayó dentro del área, no fue sancionada por el árbitro.

En los últimos minutos, Guatemala se replegó y defendió su ventaja con orden, asegurando tres puntos vitales para mantenerse con vida en la eliminatoria.

La Selecta, por su parte, cerrará su participación en noviembre, cuando visite a Surinam y Panamá, aunque sus opciones de clasificación ya son prácticamente nulas.

