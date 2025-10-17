Connect with us

MARN prevé lluvias con viento y actividad eléctrica en los próximos días

Hace 31 minutos

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante las próximas tardes y noches se esperan lluvias acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica en varias zonas del país.

El titular del MARN, Fernando López, señaló que aún existe la posibilidad de un evento ciclónico derivado de una baja presión en el Atlántico, la cual se encuentra bajo constante monitoreo.

“Estamos en la recta final de la época lluviosa. Tuvimos bastante lluvia durante la noche y la madrugada”, explicó López, quien agregó que actualmente se mantienen vigilantes de los sistemas meteorológicos en ambos océanos, destacando que la baja presión en el Atlántico tiene un 30 % de probabilidad de desarrollo.

Tome nota: Parque Nacional Montecristo permanecerá cerrado por lluvias

Hace 60 minutos

17 octubre, 2025

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el Parque Nacional Montecristo permanecerá cerrado al público debido a los daños ocasionados por las fuertes lluvias que afectan al occidente del país, en el marco de la alerta amarilla vigente.

El personal del parque trabaja en la remoción de escombros para restablecer las condiciones óptimas y garantizar que los visitantes puedan disfrutar de la naturaleza de manera segura.

Las autoridades del MARN darán a conocer próximamente la fecha de reapertura al público nacional e internacional.

Mujer muere atropellada dentro del cementerio Santa Isabel en Santa Ana

Hace 1 hora

17 octubre, 2025

Una mujer perdió la vida esta mañana tras ser embestida por una camioneta en el interior del cementerio Santa Isabel, ubicado en Santa Ana.

Testigos indicaron que el vehículo se encontraba retrocediendo cuando ocurrió el accidente, lo que provocó la muerte de la víctima debido a la gravedad de sus lesiones.

La Policía Nacional Civil (PNC) se mantiene en la escena realizando investigaciones preliminares para esclarecer las circunstancias del hecho.

Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

Hace 2 horas

17 octubre, 2025

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.

Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.

En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.

De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.

Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.

