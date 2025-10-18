Principal
Mujer recibe 15 años de cárcel por extorsionar a comerciante en Quezaltepeque
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 15 años de prisión a María Julia Guardón Alas por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de una víctima en Quezaltepeque, La Libertad Norte.
De acuerdo con la investigación fiscal, la víctima había recibido llamadas y mensajes en los que se le exigía entregar $1,000 bajo amenazas. Guardón Alas fue capturada el 29 de diciembre de 2022 durante un operativo de entrega controlada en la zona del mercado municipal.
Las autoridades confirmaron que la procesada fue quien llegó personalmente al local comercial de la víctima para recoger el dinero producto de la extorsión. Durante la vista pública, el tribunal consideró suficientes las pruebas presentadas y dictó la condena correspondiente.
Hombre muere atropellado en San Juan Opico mientras conductor se da a la fuga
Un hombre de aproximadamente 55 años perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 29 de la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador, en la jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad Este.
Según informó la Policía Nacional Civil, el conductor responsable del accidente huyó del lugar, dejando al peatón sin asistencia inmediata.
Agentes policiales se encuentran en la zona realizando las investigaciones correspondientes, mientras que el tráfico ha sido reducido a un carril debido a la presencia de los equipos de inspección y peritaje.
“Polar” es rescatado tras la muerte de su dueña y recibe atención veterinaria
Bajo la iniciativa del alcalde Mario Durán, la Unidad de Mujer y Familia de la Alcaldía de San Salvador Centro rescató y brindó asistencia inmediata a “Polar”, un perrito que quedó en situación de abandono tras el fallecimiento de su dueña en la comunidad Iberia, Zona 6 del Distrito Capital.
El caso fue reportado mediante un reportaje, el cual fue respondido por el edil de forma inmediata y dando paso a las acciones por parte de las autoridades municipales.
Polar fue encontrado deshidratado y con signos de desnutrición. Gracias al compromiso del alcalde Durán con el bienestar de los animales de compañía, el peludito fue trasladado a una clínica veterinaria bajo la supervisión de la Unidad Municipal de Protección Animal, donde recibió atención integral.
El alcalde informó a través de sus redes sociales: «Actualización: Polar ya está en su nuevo hogar y seguirá recuperándose».
La historia de Polar, un fiel compañero que quedó solo tras la pérdida de su dueña, ha conmovido a los salvadoreños en las redes sociales, recordando que el vínculo de amor y lealtad que los animales ofrecen a quienes los cuidan, es invaluable.
Vehículo volcó tras atropellar a dos vacas, dejó dos personas lesionadas
Un vehículo que circulaba a excesiva velocidad volcó tras impactar a dos vacas en la carretera que conecta San Miguel con El Delirio, en las cercanías del puente Jute.
El accidente dejó como saldo dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas por cuerpos de emergencia en el lugar. Lamentablemente, los bovinos no sobrevivieron al impacto.
Las autoridades locales hacen un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de tragedias