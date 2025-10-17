Nacionales
Tome nota: Parque Nacional Montecristo permanecerá cerrado por lluvias
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el Parque Nacional Montecristo permanecerá cerrado al público debido a los daños ocasionados por las fuertes lluvias que afectan al occidente del país, en el marco de la alerta amarilla vigente.
El personal del parque trabaja en la remoción de escombros para restablecer las condiciones óptimas y garantizar que los visitantes puedan disfrutar de la naturaleza de manera segura.
Las autoridades del MARN darán a conocer próximamente la fecha de reapertura al público nacional e internacional.
Nacionales
MARN prevé lluvias con viento y actividad eléctrica en los próximos días
Nacionales
Mujer muere atropellada dentro del cementerio Santa Isabel en Santa Ana
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.