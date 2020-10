Con el apoyo del INDES, Yuri Rodríguez viaja al mundial de fisicoculturismo

Aseis días para el inicio del Campeonato Mundial de Fisicoculturismo 2020, el presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, entregó hoy el pabellón nacional a Yuri Rodríguez, quien se reporta listo para viajar a Santa Susana, España, sede del certamen mundial del 5 al 8 de noviembre.

“Para nosotros es importante el compromiso que el atleta adquiere y yo puedo decir que Yuri es un atleta comprometido, por eso lo hemos apoyado. En nombre del INDES y del Gobierno de El Salvador le deseo la mejor de las suertes a Yuri, que se relaje y vaya tranquilo, ha trabajado fuerte y estoy muy seguro que esa medalla va llegar a nuestro país”, expresó el funcionario al reafirmar la confianza que la institución y el país han depositado en él.

Rodríguez, quien viaja el miércoles 4 de noviembre rumbo a territorio español, competirá en la modalidad game classic bodybuilding, categoría más de 175 cm, en la que tratará de superar lo hecho el año pasado cuando consiguió el sub campeonato mundial en Emiratos Árabes Unidos.

Durante su extenuante proceso de preparación, el medallista de oro panamericano ha contado con el apoyo incondicional del INDES, ya que la institución ha contribuido para suplir la dieta alimenticia del atleta, ha entregado puntualmente el estímulo deportivo y le instaló equipo deportivo en su casa, para que no detuviera su preparación durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19.

“Hay un aporte especial, que lo hacemos con mucho gusto, al atleta Yuri Rodríguez en su preparación al Campeonato Mundial. En este aporte podemos mencionar el estímulo deportivo, que son más de $12,000 los que ya le hemos entregado, la alimentación y facilitación del equipo deportivo para entrenar”, dijo Bukele.

Gracias a ello, Yuri se ha dedicado única y exclusivamente a entrenar, y afinar detalles con miras a la competencia más importante del calendario del culturismo a nivel mundial y en la que espera consagrarse como campeón.

“Estoy muy agradecido con la gestión que está realizando el INDES con mi alimentacion, con mi preparación y por facilitarme tener máquinas en mi casa para entrenar. He hecho un trabajo más duro que el año pasado, he trabajado para ganar, pero no quiero dar un pronóstico adelantado hasta que regresemos de la mejor manera. Creanme que ha sido un año muy duro y está siendo dura la preparación final”, expresó el atleta.

En su ruta final al Campeonato Mundial, Rodríguez se enfoca en las siete poses compulsorias y cuatro cuartos de giro que exponen con diferentes ángulos los músculos a los jueces. También ha iniciado con el bronceado y prepara un minuto de rutina con música que presentará en el momento de la competencia, en la cual muestra una transición de posturas, sumada a la presencia escénica que pondrá en práctica.

Luego de competir en el Campeonato Mundial, siempre con el apoyo del INDES, Yuri participará en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fisicoculturismo y Fitness, a realizarse en Santo Domingo, República Dominicana, del 4 al 7 de diciembre, y posteriormente viajará al Arnold Sports Festival, del 11 al 13 de diciembre, en Sevilla, España.

Un dato importante es que el INDES no ha apoyado únicamente a Yuri, sino que también a la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo, a la que asignó una ayuda adicional a su presupuesto anual para apoyar a otros atletas que se preparan con miras a competencias internacionales.

“Hemos apoyado sólidamente a la federación de fisicoculturismo, ya que ha recibido durante nuestra gestión, en un año tres meses, un aporte de $271,703. 54, que haciendo relación a lo que recibió del año 2014 a los primeros seis meses del 2019, nos damos cuenta que la federación recibió $338,224.20. Es decir que en un año tres meses la federación tiene un apoyo aproximadamente del 90% de lo que recibió en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y los seis primeros meses del año 2019”, expresó el presidente ad honórem del INDES.