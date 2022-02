VIDEOS | Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminen pusieron la música en el show del medio tiempo en el Super Bowl LVI

Se vive una semana especial en los entrenamientos del Paris Saint-Germain porque la próxima semana enfrentarán en el Parque de los Príncipes al Real Madrid. Nadie se quiere perder ese partido y uno de ellos es Gianluigi Donnarumma.

Justamente el guardameta de 22 años de edad le concedió una entrevista a Gazzetta dello Sport y explicó sus meses de dura competencia contra el costarricense Keylor Navas por la titularidad en el arco del PSG.

«Sabía que al llegar (al PSG) iba a existir esa competencia que no ha sido agradable. Para mí todo está bien, no sé qué piensa él al respecto. No tengo ningún problema con Keylor Navas, tenemos una gran relación. Me gusta la competencia y daré lo mejor de mí por el PSG», aseguró Donnarumma.

No es agradable para él jugar menos partidos que Navas, pero eso no quiere decir que tenga mala relación con el tico.

“Creo que a los dos nos gusta jugar siempre para ayudar al equipo. Hay que ganarse el puesto cada día. Hay que hacer que el entrenador se fije en nosotros para jugar”, agregó sobre el día a día en el club.

En la Fase de Grupos de la Champions League Pochettino le dio tres partidos a cada uno, por tanto jugaron los dos contra el Manchester City. Una situación similar pudiera ocurrir en la serie frente al Real Madrid por los octavos de final.

Ahora mismo el entrenador del Paris utiliza una dinámica de darle dos partidos de titular seguidos a cada uno. Y le corresponde a Navas los próximos juegos del viernes contra el Rennes y el martes contre el Madrid.

“Con el Real Madrid será un partido difícil, pero podemos luchar y ganar. Jugar mi primera Champions aquí es algo único y es normal que haya expectativa con nosotros. Hay que enfocar cada partido de forma correcta”, finalizó.