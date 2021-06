VIDEOS | Abuelos rompen en llanto como niños al ver campeón a Colón de Santa Fe en Argentina

Una noticia sacudió a Europa por completo. En su portada, el diario La Gazzetta dello Sport alertó de una triangulación que involucra a tres poderosos del Viejo Continente, como Paris Saint Germain, Real Madrid y Juventus. ¿Los protagonistas de esta historia? Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi y Kylian Mbappé.

Esta situación tomó aún más protagonismo luego de la información que aportó el diario As. El rotativo español asegura que desde la capital francesa ya iniciaron gestiones para contratar al delantero portugués, quien habría perdido su lugar de privilegio en Turín tras el arribo de Massimiliano Allegri.

Ante las complicaciones para lograr la renovación de Mbappé (Real Madrid se encuentra al acecho), en el PSG estudian con seriedad la posibilidad de sumar una nueva estrella a su constelación. Con Lionel Messi fuera del mercado (todo hace indicar que extenderá su vínculo con Barcelona), todos los cañones del presidente Nasser Al-Khelaïfi ahora apuntan a CR7, quien cuenta con el visto bueno de Neymar. “Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo”, soltó el brasileño hace algunas semanas.

En España expresan que el arribo del delantero a territorio galo podría significar un importante beneficio económico, ya que la empresa estadounidense que lo viste es la misma que patrocina al PSG. Además, este movimiento podría catapultarlo para ser una de las imágenes principales del Mundial de Qatar, país con gran injerencia dentro de la institución francesa. Mauro Icardi podría ingresar en la negociación por Cristiano Ronaldo (EFE/EPA/IAN LANGSDON)

Cristiano Ronaldo, pese a sus muy buenos números (marcó 36 goles -fue el máximo goleador de la Serie A, con 29 conquistas- y brindó 4 asistencias en 44 presentaciones), quedó señalado como uno de los culpables de la irregular temporada de la Juventus. Además, Massimiliano Allegri retornó al club de Turín con la idea de renovar el plantel y centrar el proyecto en futbolistas como Paulo Dybala, quien ya rindió de muy buena manera bajo su mando.

Con este escenario planteado, la Vecchia Signora aceptaría poner dentro del mercado al luso para así liberarse del contrato más alto de la Serie A (gana casi el triple que el segundo mejor pago de Italia).Los de Turín solicitan un monto cercano a los 30 millones de euros por la ficha del cinco veces ganador del Balón de Oro, pero ante una consulta del PSG podría solicitar un trueque por Mauro Icardi, una vieja debilidad de los dirigentes bianconeri.

Vale destacar que, desde hace varias semanas, distintos medios europeos informan que Jorge Mendes, agente de Ronaldo, se encuentra en tratativas para encontrarle un nuevo destino al futbolista de 36 años. Con la puerta cerrada en Real Madrid, Manchester United y Roma también aparecen como opción. José Mourinho, su flamante entrenador de la Loba, se habría puesto en contacto con el deportista para seducirlo.

En caso que estas tratativas lleguen a buen puerto, sólo restaría un movimiento para que la triangulación se complete: que Paris Saint Germain acepte vender a Mbappé al Real Madrid.