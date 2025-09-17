Trent Alexander-Arnold sufre lesión muscular y será baja temporal en el Real Madrid

El Barcelona ganó este domingo y goleó al Valencia este domingo en el estadio Johan Cruyff por la cuarta fecha de LaLiga. Los catalanes se llevaron la victoria con marcador de 6-0.

El primer tanto llego a los 29 minutos con Fermín tras recibir un pase filtrado de Cubarsí.

El segundo tanto fue a los 53 minutos con el brasileño Raphinha, Rashford lanza un excelente centro y aprovecha el error de comunicación de los centrales naranjeros para dársela a su compañero para que la empuje a la red.

El tercer tanto llegó a los 56 minutos por parte de Fermín que firmaba su segunda anotación para los blaugranas en la fecha cuatro.

Diez minutos después, nuevamente Raphinha anota el cuarto para los catalanes tras recibir un pase de Fermín. El brasileño la baja ante dos defensas del Valencia y define con una volea rapidísima a la portería.

La manita llegó por parte del polaco Robert Lewandowski a los 76 minutos. Finalmente, el mismo delantero cerró la pizarra con marcador de 6-0 a los 86 minutos.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...