Nacionales
Tragedia en Atiquizaya: niño de 2 años muere tras asfixiarse con uvas
Un niño de apenas dos años, identificado como Mateo, falleció tras asfixiarse con unas uvas en el caserío Los Paniaguas, municipio de Atiquizaya, Ahuachapán.
El menor sufrió un episodio de ahogamiento que le provocó la muerte de manera casi inmediata. A pesar de los intentos por auxiliarlo, no fue posible salvarle la vida.
El suceso ha generado gran consternación en la comunidad y pone de relieve la importancia de tomar precauciones al ofrecer ciertos alimentos a niños pequeños. Las autoridades ya fueron notificadas y se espera que emitan un informe oficial en las próximas horas.
Nacionales
Rastra se estrella contra un árbol en Usulután
Un fuerte accidente de tránsito se registró en la carretera que conduce al municipio de Concepción Batres, en el departamento de Usulután, cuando una rastra impactó contra un árbol, dejando escombros dispersos sobre la vía y provocando congestión vehicular en ambos sentidos.
Equipos de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de Tránsito acudieron al lugar para regular el tráfico y atender la situación.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo personas lesionadas.
Nacionales
El Salvador suma un nuevo día sin homicidios en septiembre, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el martes 16 de septiembre finalizó con cero homicidios en todo el territorio nacional. Con este registro, septiembre acumula 12 jornadas sin asesinatos, correspondientes a los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 y 16.
Estos datos se suman a los 27 días sin homicidios de agosto, los 29 de julio y los 25 días sin muertes violentas con que finalizaron junio, mayo y abril, respectivamente. En marzo se contabilizaron 22 días sin asesinatos, en febrero 26 y en enero 25, alcanzando un total de 216 jornadas sin homicidios en lo que va de 2025.
Las autoridades destacan que el país ha superado los 1,000 días sin homicidios desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, gracias a la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
Nacionales
Chubascos y tormentas en distintos sectores del país
El Ministerio de Medio Ambiente informó que este miércoles no se prevén lluvias en horas de la mañana; sin embargo, en el transcurso de la tarde y la noche se esperan chubascos y tormentas de intensidad moderada a fuerte.
Las lluvias iniciarán en la franja volcánica de la zona central y occidental, extendiéndose progresivamente hacia la cadena montañosa norte y el resto del territorio. Se prevé actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 40 km/h y acumulados importantes hacia el final de la tarde.
Durante la noche, las tormentas podrían persistir en el norte y oriente del país, e incluso prolongarse hasta la madrugada del jueves.
El viento se mantendrá entre 9 y 18 km/h durante el día, con ambiente cálido en las horas diurnas y fresco en la noche y madrugada. La condición climática estará influenciada por una vaguada en superficie y en capas medias, apoyada por sistemas en niveles altos de la atmósfera.