Tragedia en Atiquizaya: niño de 2 años muere tras asfixiarse con uvas

El Ministerio de Medio Ambiente informó que este miércoles no se prevén lluvias en horas de la mañana; sin embargo, en el transcurso de la tarde y la noche se esperan chubascos y tormentas de intensidad moderada a fuerte.

Las lluvias iniciarán en la franja volcánica de la zona central y occidental, extendiéndose progresivamente hacia la cadena montañosa norte y el resto del territorio. Se prevé actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 40 km/h y acumulados importantes hacia el final de la tarde.

Durante la noche, las tormentas podrían persistir en el norte y oriente del país, e incluso prolongarse hasta la madrugada del jueves.

El viento se mantendrá entre 9 y 18 km/h durante el día, con ambiente cálido en las horas diurnas y fresco en la noche y madrugada. La condición climática estará influenciada por una vaguada en superficie y en capas medias, apoyada por sistemas en niveles altos de la atmósfera.

