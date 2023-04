Robert Lewandowski se ilusiona: “Espero jugar con Messi la próxima temporada”

Los rumores del regreso de Lionel Messi al FC Barcelona siguen cada vez más fuertes, desde el equipo culé ven con buenos ojos una posible vuelta del argentino al equipo y uno de los que recientemente comentó sobre esta situación fue Robert Lewandowski.

El polaco llegó recién esta temporada al equipo español y en poco tiempo ya se ganó el cariño de la afición con sus goles; hace poco en un evento para recaudar fondos el delantero del Barca afirmó que le encantaría compartir equipo con el campeón del mundo.

“Messi pertenece al Barça y si vuelve será algo increíble. Sabemos que su lugar es aquí en Barcelona. No sé lo que pasará, pero espero que la próxima temporada podamos jugar juntos”, comentó el delantero de 34 años para Mundo Deportivo.

Por otra parte Lewandowski también analizó lo que va de temporada para el Barcelona en este primer año con la camiseta azulgrana. “Sabemos que los últimos años el Barça no ha ganado LaLiga y estamos en buena línea. Si ganamos el título muchos jugadores tendrán una gran confianza. Todos estamos trabajando para progresar. Estamos concentrados en LaLiga y quedan puntos para ganar, pero no pensamos en la diferencia con el Madrid. Hay que marcar goles y hacer felices a los fans”.

Robert Lewandowski: “Messi belongs to Barcelona, it’d be incredible to see him back here. We know his place is Barça”, says via @mundodeportivo 🔵🔴 #FCB



“I don’t know what’s gonna happen but I hope that next season Messi can play here and we can be together”. pic.twitter.com/HZeC7CyHTI