VIDEO | Caos y disturbios tras la visita de Lionel Messi a un estadio de la India

Muchos lo pedían y a muchos se les concedió. Y es que Marco Antonio Solís -El Buki- confirmó que regresará a El Salvador el próximo año, específicamente el 16 de mayo.Latinos y latinoamericanos

A través de sus redes sociales, el legendario cantante confirmó su presencia en El Salvador con el Tour 2026 Gratitud.

“Hermanitos, el 2026 se acerca con un aire distinto, con esa luz que aparece cuando el corazón decide escuchar. Tour Gratitud 2026 será un encuentro con lo esencial: la música que une, la palabra que reconforta y el futuro que nos espera con los brazos abiertos”, publicó en sus redes sociales el intérprete de temas como “¿A dónde vamos a parar?”.

Desde ya, muchos salvadoreños aseguraron que no se lo perderán, pues ver a El Buki en vivo es una experiencia que siempre es buenísima. Historia

Por ahora no se tienen mayores detalles, pero seguro que a inicios del 2026 ya se sabrá más de este conciertazo que miles ya están deseando que llegue

