Filtran nuevos audios de Piqué: pide que lo convoquen a selección y ataca a Sergio Ramos

El diario español El Confidencial volvió a publicar nuevos audios filtrados entre Gerard Piqué y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En el nuevo audio filtrado el jugador pide al presidente que le ayude a ser convocado a los Juegos Olímpicos de Tokio: “Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir”, se podía escuchar en un audio de Whatsapp que filtraron en las últimas horas.

“Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos”, continuaba el defensor central, quien también le pidió que las conversaciones quedaran en estricto secreto.

Luego, el presidente de la Federación le respondió: “Yo ya se lo comenté al mister (entrenador) y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto hay que mantenerlo en secreto y el mister, si confía, quiere y tira para adelante, yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, que te necesitamos más”.

El periódico también filtro que Piqué le mandó a Rubilaes un enlace de una noticia al Whatsapp que decía que Ramos quería disputar los JJOO de Tokio.

Rubiales volvió a contactar al jugador del Barcelona: “Geri, esto que me dijiste de Sergio, me huele que es verdad. Me han dicho que quiere hablar conmigo”. A lo que Piqué le contestó: “Lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo”.

Cabe mencionar que Luis de la Fuente finalmente no convocó a ninguno de los dos referentes. Los tres jugadores mayores de 23 años que incluyó en la lista fueron Dani Ceballos, Marco Asensio y Mikel Marino.